Deux gabonais condamnés à de la prison à perpétuité à Franceville

Alors que plusieurs mis en cause n’écopent que de simples peines d’années de prison pour des actes plus graves, la Cour criminelle de Franceville (Haut-Ogooué) a infligé vendredi la perpétuité à deux gabonais. L’un pour vol à main armée et l’autre pour tentative d’incendie volontaire. Des peines lourdes pour Fabien Aza-Boubanga et Ruch Dzoubo-Okoumba, deux hommes absents de leur procès, qui passeront leur vie au pénitencier de Potos.

La justice gabonaise a été sans pitié contre deux prévenus n’ayant rien à voir ensemble. Vendredi 2 avril, Fabien Aza-Boubanga et Ruch Dzoubo-Okoumba ont écopé par coutumace de la prison à vie pour des faits de vols et de tentative d’incendie d’un domicile. Le premier cité a commis son vol à l’aide d’une arme blanche contre une riveraine à Makokou (Ogooué-Ivindo) alors qu’il tentait de la détrousser. Les deux accusés étaient absents de leur procès La Cour criminelle de Franceville a statué vendredi sur cette condamnation à vie conformément aux articles 1 et 9 de la loi 009/2019 et des articles 209 et 252 du nouveau Code de procédure pénale, rappellent ce mardi nos confrères de l’Union. Son voisin d’infortune a lui aussi écopé de la même sévère condamnation. Ruch Dzoubo-Okoumba avait lui tenté en 2013, de mettre le feu au domicile de son cousin. L’accusant de vol, la tentative du pyromane en herbe sera un véritable échec. Ce qui ne l’empêchera pas de détruire plusieurs biens de son cousin et du voisinage. Maitrisé, il sera jeté en prison avant d’être enfin jugé pour ses actes 8 ans plus tard. Il a ainsi été condamné pour tentative d’incendie volontaire et du délit de dégradation de biens d’autrui. Une fermeté que l’on ne retrouve cependant pas dans des affaires de viols ou pour des affaires criminelles plus importantes.