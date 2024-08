Décès à 78 ans de Vincent Essono Mengue, ancien maire et ministre gabonais

Vincent Essono Mengue, ancien maire d’Oyem et figure emblématique de la politique gabonaise, est décédé le 14 août 2024 à Libreville, à l’âge de 78 ans. Selon des sources familiales, l’ancien édile est décédé des suites d’une maladie. Évacué à Libreville pour des raisons de santé, son décès marque la fin d’une carrière politique notable et d’une vie consacrée au service public.

Né le 4 janvier 1946, Vincent Essono Mengue a été un acteur clé de la politique gabonaise pendant plusieurs décennies. Membre du Rassemblement National des Bûcherons – Rassemblement pour le Gabon (RNB-RPG), il est élu maire d’Oyem, capitale provinciale du Woleu-Ntem, en 1996. Son mandat à la tête de la mairie a été marqué par des efforts pour le développement local et la modernisation des infrastructures de la ville.

L’illustre figure de l’opposition gabonaise

Sous la présidence d’Omar Bongo, Vincent Essono Mengue a également occupé des postes ministériels importants. De 2007 à 2009, il a été ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME), de l’Économie Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, où il a travaillé sur des politiques visant à soutenir le secteur des PME et à lutter contre la pauvreté.

Le décès de Vincent Essono Mengue est une perte significative pour le Gabon, où il était respecté pour son engagement envers le développement régional et son rôle dans l’élargissement des opportunités économiques pour les Gabonais. Sa carrière témoigne d’un profond dévouement au service public et d’une volonté constante d’améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.

Ses contributions seront commémorées par ceux qui l’ont connu et travaillé à ses côtés, et son héritage restera gravé dans la mémoire collective du pays. La famille et les proches de Vincent Essono Mengue ont annoncé des arrangements pour rendre hommage à son parcours et à son impact durable sur la vie politique et sociale du Gabon. Le pays perd un homme politique de grande envergure dont la carrière a laissé une empreinte durable sur la politique locale et nationale.