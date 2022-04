Covid-19 : les Gabonais continuent de bouder les campagnes de vaccination des autorités

Avec la levée le 11 mars dernier par Ali Bongo de toutes les mesures restrictives imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, la timide campagne de vaccination Covid-19 a plus que jamais du plomb dans l’aile. Conscientes du peu d’engouement des populations, les autorités sanitaires ont même relancé ce lundi une nouvelle campagne de vaccination mobile dans plusieurs artères du Grand Libreville. Une campagne qui cherche toujours preneur.

Les Gabonais déjà peu convaincus par l’option vaccination, continuent de bouder leur plaisir à se rendre dans des centres de vaccination. Ce, malgré l’appel à la vaccination lancé encore dernièrement par Ali Bongo avant la levée desdites mesures. Avec des chiffres officiels en chute libre, ils sont désormais encore moins nombreux à vouloir se faire vacciner. C’est ce qui ressort de la récente campagne initiée depuis ce lundi par le Comité national de vaccination anti-Covid-19 (Copivac).

Le visuel de la campagne itinérante grand public déployée par les autorités sanitaires

En effet, cette nouvelle campagne mobile dite itinérante ne connait pas de mouvement de foule ou de cohue. Sur plusieurs sites, les chaises blanches demeurent vides et les agents patientent de longues heures avant de pouvoir voir quelques rares candidats. « Il y a quand même certains qui viennent pour leur première dose d’autres pour une dose de rappel », a confié à Info241 un responsable de vaccinodrome.

Mais la meilleure lecture de cet engouement des gabonais à lire dans les chiffres donnés dernièrement par le Copivac. Entre le 8 et le 26 mars, seules 180 personnes ont été vaccinées sur les 93 sites de vaccination ouverts dans le pays parmi lesquels 55 sites fixes et 38 sites en stratégie mobile dont 13 au sein des entreprises privées et 25 dans les administrations publiques.

Rappelons que sur le plan épidémiologique, le Gabon ne compte plus que 16 cas actifs de la pandémie sur l’ensemble du pays au 27 mars avec pour la première fois aucun nouveau cas enregistrés en 4 jours malgré 620 tests effectués dans 3 des principales provinces du pays. De bons chiffres qui ne doivent pas faire oublier la prudence qui doit être de mise. L’actuelle campagne de vaccination mobile s’étendra jusqu’à ce samedi 2 avril.