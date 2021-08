Côte d’Ivoire : Le divorce est prononcé entre Gbagbo et Affi N’guessan autour du FPI

Le divorce entre l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et son ancien compagnon de route Pascal Affi N’Guessan est consommé. Hier, M. Gbagbo a proposé la création d’un nouveau parti, laissant celui qu’il avait fondé aux mains de son ancien Premier ministre. Cette annonce, faite à l’issue d’une réunion à Abidjan du comité central du Front populaire ivoirien (FPI), fondé en 1982 par Laurent Gbagbo, entérine une rupture datant de dix ans et qui apparaissait de plus en plus ouvertement entre Gbagbo et Affi N’Guessan.

L’ancien président, rentré en Côte d’Ivoire le 17 juin après avoir été acquitté de crimes contre l’humanité par la justice internationale, a eu des mots très durs à l’encontre de son ancien allié et ami. Le FPI, « notre seul instrument de lutte politique est confisqué par Monsieur Affi N’Guessan et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, il s’arc-boute sur sa soi-disant “légalité” », a-t-il déclaré, selon un communiqué du FPI publié à l’issue de la rencontre de ses instances dirigeantes.

Un comité de préparation du congrès constitutif au nouveau parti de Laurent Gbagbo doit être mis en place pour un congrès qui, selon une source au FPI, devrait avoir lieu en octobre. Le FPI est divisé en deux camps depuis la crise de 2010-2011 qui avait fait 3 000 morts, née du refus de M. Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Alassane Ouattara : le camp de Pascal Affi N’Guessan, président du FPI dit « légal » reconnu par les autorités judiciaires ivoiriennes, et celui du FPI « Gor » (Gbagbo ou rien) de l’ancien président.