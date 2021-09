Classement FIFA : Le Gabon cale à la 88e place mondiale et à la 19e africaine !

Sans nul doute et comme il fallait s’y attendre, les Panthères du Gabon ne cessent de paresser, et le classement FIFA parle de lui-même. Ainsi paru ce jeudi 16 septembre 2021, le classement mondial de la Fédération internationale de football (FIFA) classe le Gabon désormais à la 88e place mondiale selon sa dernière publication. Les Panthères du Patrice Neveu perdent 5 places ce mois de septembre.

Avec 1266.61 points au compteur général, cette régression s’explique parfaitement du fait de la contre-performance sur le terrain des Panthères noires du Gabon lors des compétitions internationales notamment lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Battues en Libye 2-1, à domicile les Panthères du Gabon conduites par leur capitaine emblématique Pierre Emerick Aubameyang n’ont put faire mieux qu’un match nul à Franceville contre les Égyptiens.

C’est avec -11,49 points perdus en deux rencontres qu’elles se hissent à ce rang mondial. « Avec les Panthères, on s’attend à tout. Ce qui est sûr c’est que c’est pas étonnant d’eux », se lamente Étienne Nziengui, un supporter. Pour ce qui est de la zone Afrique le constat est le même. Avec un effectif assez étoffé composé d’Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Boupendza, Biyogo Polo et bien d’autres, les Panthères mériteraient mieux que la 19e place.

« On ne sera jamais parmi les cinq premiers », conclut ce supporter du onze national gabonais. Sur le plan mondial, la Belgique occupe la première place suivis du Brésil 2e et de l’Angleterre qui a éjecté la France du podium et la classe à la quatrième place. Sans surprise les Lions de la Téranga conservent leur première place continentale et gagne même une place au niveau mondial.