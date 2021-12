Championnat Elite One au Cameroun et points gagnés par les meilleures équipes du pays

Toutes les informations statistiques sur les performances des équipes de football camerounaises commencent à partir de 1960. C’est à partir de ce moment-là que le pays a obtenu son indépendance. Dans une année on a créé le championnat Elite One qui est disponible actuellement sur le meilleur site de paris est 1xBet en ligne. Cet événement qui a pu non seulement accueillir des meilleurs footballeurs, mais aussi stimuler considérablement le développement du football au sein du pays.

D'après les informations officielles, ce sont 38 équipes qui ont pu participer à Elite One à partir de la formation du championnat. En même temps si on prend en compte leurs résultats atteints au cours des années on peut identifier les 10 meilleures équipes. Des équipes camerounaises, combien de points possèdent-elles dans le cadre du Elite One ? Évidemment les points gagnés par les équipes de Cameroun peuvent se révéler différents, mais toutes se trouvent dans le top 10 se considèrent les plus performantes dans le pays. Donc, les statistiques suivantes : Coton Sport de Garoua a gagné ce championnat 16 fois ce qui lui permet de rester à la première position avec 1474 points au total ;

UMS de Loum a obtenu la victoire d’Élite One seulement 2 fois, mais cela ne l’empêche de posséder 1414 points et se trouver parmi les meilleures équipes ;

Union Sportive de Douala avec 1364 points grâce à 5 titres remportés lors d’Élite One au Cameroun ;

Académie Yong Sport de Bamenda qui a gagné une fois PWD mais qui a obtenu au total 1371 points ;

Bamboutos de Mbouda tout comme l’équipe précédente n’a pas gagné Elite One, mais qui possède 1368 points ;

Fovu de Baham - l’équipe qui dispose de 1367 points ;

Feutcheu FC qui a aussi 1367 points, mais pas de titre Elite One ;

Academy APEJES de Mfou qui est connue grâce à ses performances impressionnantes chaque saison ce qui lui donne 1367 points ;

Unisport FC de Haut-Nkam toujours avec 1367 points grâce au titre One Elite One ;

Stade Renard de Melong qui possède 1362 points sans remporter encore le titre Elite One. En fait, il existe encore des équipes camerounaises qui se révèlent performantes de nos jours. Pourtant, elles ne sont pas présentées dans la liste des meilleures ci-dessus en n'ayant pas encore assez de points. Le plus souvent, c'est lié avec la durée de leur existence dans le monde du football au Cameroun.