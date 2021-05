Championnat de boxe arabe Malabo 2021 : deux gabonais sacrés champions d’Afrique !

C’est le résultat de la moisson d’hier soir à Malabo (Guinée équatoriale). En l’absence de la Namibie et du Mali, le premier championnat d’Afrique de boxe arabe s’est disputé dimanche soir entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Sur les quatre combats professionnels qui ont constitué le plat de résistance de la soirée après ceux amateurs, les pugilistes gabonais Lilian Ragazino (60 kg) et Michel Mboumba (63kg) ont été sacrés champions.

Michel Mboumba arborant sa ceinture

Opposés à des boxeurs de bonne tenue, les gabonais ont fait jeu égal avec le pays hôte en terme de ceintures remportées. C’est tout d’abord Lilian Ragazino qui s’offrira la toute première ceinture gabonaise face à l’équato-guinéen Rosalindo Okon. Suivra ensuite Michel Mboumba, opposé à Esteban Meebu par KO. Une bonne moisson pour le Gabon qui avait aligné cinq athlètes dont le capitaine Lamas Ekomesse battu par décision des arbitres par Atanasio Obiang chez les moins de 66 kg.

Les combats d’hier

Le rendez-vous de Malabo était le grand test pour le Gabon avant le championnat mondial de la discipline qui aura lieu fin juillet début août à Moscou (Russie).