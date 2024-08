CECA-GADIS : Un nouveau chapitre de croissance et de transformation sous l’impulsion de son ADG

Le 17 août 2023, lors de la rencontre annuelle des collaborateurs de CECA-GADIS à Libreville à l’occasion de la Fête nationale du Gabon, Isabelle Essonghe, administratrice directrice générale, a livré un discours marquant. Cet événement revêtait cette année une symbolique particulière, intervenant après le « coup de la libération » du 30 août, et marquant l’ouverture d’une nouvelle ère pour le Gabon, ainsi que pour CECA-GADIS.

Madame Essonghe a profité de cette rencontre pour réaffirmer sa vision pour l’entreprise, en plaçant l’hymne national gabonais au cœur de son message. Elle a souligné l’importance de l’essor vers la félicité, un concept qu’elle a habilement décliné pour illustrer les priorités stratégiques de CECA-GADIS dans un environnement en pleine mutation.

Le mot « ESSOR » a servi de guide pour décliner les axes clés du développement de l’entreprise :

E comme Effort : Madame Essonghe a insisté sur l’importance de maintenir un haut niveau de rigueur et de performance. L’effort collectif, selon elle, est au cœur de la capacité de CECA-GADIS à répondre aux attentes toujours croissantes de sa clientèle, tout en maintenant des standards élevés de qualité et de service. Cette approche pragmatique se veut un socle de stabilité et de croissance pour les années à venir.

S comme Systèmes d'information : Elle a mis l'accent sur l'importance des systèmes d'information, vecteurs de transformation et de modernisation. CECA-GADIS s'engage dans une transition numérique ambitieuse, visant à adapter ses outils et processus aux nouvelles technologies. Cette modernisation est perçue comme essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir une expérience client toujours plus fluide et connectée.

S comme Sécurité : La sécurité, tant au niveau des processus que des emplois, a été présentée comme un élément fondamental. Dans un contexte économique incertain, CECA-GADIS place la sécurisation des emplois et la protection des actifs au cœur de sa stratégie de croissance. Cette stabilité permet d'ancrer l'entreprise dans une dynamique pérenne, tout en minimisant les risques liés aux perturbations du marché.

O comme Offres diversifiées : Face à une concurrence accrue, la diversification des offres est apparue comme un levier stratégique. CECA-GADIS mise sur une gamme de produits variés et des services différenciés pour se démarquer sur le marché. Cette approche vise à renforcer sa position de leader en anticipant les besoins des consommateurs et en innovant continuellement.

R comme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : Enfin, Madame Essonghe a rappelé l'engagement fort de CECA-GADIS en matière de durabilité. L'entreprise s'investit activement dans l'intégration des producteurs locaux et met en place des initiatives en faveur du développement durable, illustrant son rôle de partenaire responsable dans le tissu économique gabonais. La RSE devient ainsi un moteur de création de valeur partagée, alliant performance économique et impact social.

Au-delà de ces axes stratégiques, le discours de Madame Essonghe a réaffirmé l’engagement indéfectible de CECA-GADIS envers ses collaborateurs. Elle a souligné que l’avenir de l’entreprise est intrinsèquement lié à la réussite collective de son personnel et au développement du Gabon. Les réformes en cours et celles à venir visent à consolider la position de CECA-GADIS comme acteur incontournable du secteur de la distribution tout en accompagnant la transformation socio-économique du pays.

Ce message a résonné comme un appel à l’action et à la cohésion pour tous les collaborateurs, les invitant à se mobiliser autour des priorités stratégiques définies, afin de construire ensemble un avenir prometteur et durable pour l’entreprise et pour le Gabon. CECA-GADIS se positionne ainsi comme un acteur clé dans cette nouvelle dynamique nationale, avec une ambition claire : devenir un modèle de croissance responsable et de modernisation réussie.