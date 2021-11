Ce que les utilisateurs attendent des applications de rencontre en ligne en 2022

Selon les dernières données, environ 17 % des mariages modernes commencent par une rencontre en ligne. Le nombre de sites et d’applications de rencontres est d’environ huit mille, et plus de 60% des personnes dans le monde considèrent que les rencontres en ligne sont un phénomène positif.

Comme on pourrait s’y attendre, les applications de rencontre mobiles affichent les taux de croissance les plus élevés, alors que les sites web classiques, au contraire, perdent des utilisateurs.

Aux États-Unis d’Amérique, les statistiques du nombre d’utilisateurs par année sont les suivantes :

2019 — 22,4 millions d’utilisateurs ;

2020 — 26,6 millions d’utilisateurs ;

2021 — 24,4 millions d’utilisateurs.

Nous pouvons voir que la demande d’applications de rencontre a augmenté de façon spectaculaire en 2020, en raison de la pandémie de coronavirus et des différents confinements. Mais elle a ensuite légèrement diminué en 2021, ce qui est associé à la fin du confinement dans de nombreux pays. Néanmoins, les experts sont convaincus qu’en 2022, le nombre d’utilisateurs actifs sur les applications de rencontre passera à 25,1 millions, et qu’en 2023, il sera d’environ 25,7 millions.

Comment les besoins des utilisateurs d’applications de rencontre ont évolué au cours de leur existence

Au tout début des rencontres en ligne, les utilisateurs n’étaient pas trop exigeants. Seuls quelques aspects étaient importants pour eux :

La prise en charge de l’application par leur système d’exploitation (les anciennes versions d’Android et d’iOS pouvaient tout simplement ne pas être prises en charge).

La possibilité de voir les photos et les informations des autres utilisateurs dans leurs profils.

Les « swipes ». Curieusement, lorsque Tinder a introduit le système de « swipe », les utilisateurs l’ont tellement apprécié qu’ils l’ont littéralement exigé pour les autres applications. Il est devenu évident aujourd’hui que le format « swipe » n’est pas très efficace pour trouver un binôme pour une relation sérieuse. Tinder, Badoo, Bumble et d’autres ont utilisé des outils similaires et continuent de le faire.

Cependant, au fil du temps, les technologies Internet se sont améliorées et les utilisateurs sont devenus de plus en plus exigeants vis-à-vis des services qu’ils utilisent. Et aujourd’hui, les exigences semblent complètement différentes :

Stabilité et fiabilité du fonctionnement. Si l’application bug fréquemment, se bloque et s’arrête inopinément, personne ne l’utilisera. Même des problèmes mineurs peuvent devenir une raison de ne plus utiliser une telle application. Disponible sur plusieurs appareils. C’est pratique lorsque votre application préférée est toujours dans votre poche — directement dans votre smartphone. Mais c’est encore plus pratique si vous l’avez également sur votre tablette, sur votre ordinateur, ou même dans votre smartwatch. Flexibilité des paramètres de recherche Plus il y a d’options et de possibilités pour filtrer les rencontres potentielles, mieux c’est. Bien qu’il y ait des exceptions, s’il y a trop d’outils et que vous avez l’impression de vous y perdre. Sécurité et confidentialité. Il y a beaucoup d’escrocs sur Internet, les utilisateurs sont donc devenus beaucoup plus attentifs à la sécurité sur Internet. Une modération de qualité, la confidentialité et même une intelligence artificielle qui analyse le comportement des utilisateurs et bloque les contrevenants sont des exigences importantes des contemporains. Pas de faux-profils, de bots et de comptes publicitaires. C’est un problème sérieux pour de nombreux sites de rencontres. S’en débarrasser à 100% est difficile, mais beaucoup n’essaient même pas, et de ce fait ils perdent rapidement leur public. La possibilité de supprimer facilement votre profil. Ne soyez pas surpris, de nombreux services de rencontres rendent difficile la suppression d’un compte de toutes les manières possibles, afin de ne pas aggraver les statistiques. C’est très ennuyeux et, par conséquent, cela peut aussi devenir une raison de refuser d’utiliser un service particulier. Des outils de chat vidéo intégrés. Auparavant, dans les applications de rencontre, tout le monde communiquait principalement par messages interposés. Mais ce format n’est pas très pratique pour un certain nombre de raisons. Il prend beaucoup de temps et ne vous permet pas d’apprendre à connaître suffisamment la personne. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’applications de rencontre modernes mettent en place une fonctionnalité de chat vidéo.

En parlant de roulette chats vidéo…

Ce format est loin d’être nouveau. Par exemple, le chat en ligne Chatroulette existe depuis 2009. Au cours de sa première année d’existence, Chatroulette a attiré des millions d’utilisateurs dans le monde entier. Mais il a ensuite perdu son audience tout aussi rapidement en raison d’une modération quasi inexistante.

Chatroulette a inspiré des dizaines et des centaines de sites similaires : Bazoocam, Chatrandom, chatroulette France et autres. Beaucoup d’entre eux se sont révélés beaucoup plus sûrs, plus fonctionnels et plus pratiques. Aujourd’hui, chaque roulette de chat vidéo s’efforce d’offrir à ses utilisateurs quelque chose de complètement nouveau, que les concurrents n’ont pas. Beaucoup y parviennent vraiment, et cela fait plaisir !

Ce qui sera le plus important à l’avenir pour les utilisateurs d’applications de rencontre

Les rencontres en ligne sont aujourd’hui à la croisée des chemins. La pandémie et la quarantaine ont obligé les développeurs d’applications de rencontres et de chatroulettes à revoir de manière globale le format de leurs plateformes, à élargir la liste des fonctions et même à retravailler de nombreux algorithmes de sélection du partenaire idéal.

Il est désormais difficile de prédire quels changements attendent les rencontres en ligne dans un avenir proche, mais nous sommes tout de même prêts à partager quelques prédictions avec vous :

Les appels vidéo seront encore plus sollicités. L’expérience de ces dernières années montre que le format de communication vidéo a été apprécié par les utilisateurs. Et les développeurs d’applications de rencontres ne veulent pas que les personnes qui se sont rencontrées sur leurs plateformes passent ensuite sur des application tierces comme Skype ou Zoom. L’ajout d’une fonctionnalité permettant des chats vidéo à toutes les applications de rencontre populaires n’est donc qu’une question de temps. Tinder, d’ailleurs, a déjà mis en place cette fonctionnalité. Une amélioration des algorithmes pour trouver un(e) partenaire potentiel(le). Les algorithmes modernessont loin d’être parfaits, même s’ils fonctionnent étonnamment bien parfois. La mise en œuvre de l’intelligence artificielle , des technologies d’apprentissage automatique, ainsi que des analyseurs des caractéristiques personnelles d’une personne est ce qui nous attend dans un avenir proche. Il serait de toute façon difficile d’imaginer des rencontres en ligne sans eux. La confidentialité deviendra encore plus importante. Les applications de rencontre ne sont pas les sites les plus confidentiels. À cet égard, le chat roulette classique est beaucoup plus sûr. On se souvient par exemple d’une histoire récente où une journaliste du Guardian a demandé à Tinder toutes les informations que l’entreprise possédait sur elle. Les résultats sont choquants : le rapport faisait 800 pages. Il contenait littéralement tout — de la date d’inscription à chaque action de la jeune fille sur le site. Bien entendu, un tel examen minutieux n’est pas du goût des utilisateurs. Et les développeurs devront tôt ou tard se contenter de moins.

Nous n’excluons pas qu’après un an ou deux les tendances changent, et que nos hypothèses ne soient plus pertinentes. Mais pour l’instant, les tendances sont les mêmes. Et nous nous tiendrons régulièrement à jour.

Résumons

L’industrie des rencontres en ligne a commencé à émerger dans les années 90. Et aujourd’hui, au bout de trois décennies, elle ne cesse de changer, de s’améliorer, d’offrir aux utilisateurs quelque chose de nouveau. Toutes les tendances ne peuvent pas être qualifiées d’exclusivement positives, mais la plupart plaisent aux utilisateurs ordinaires.

Aujourd’hui, nous constatons que le nombre d’applications de rencontres augmente, que des plates-formes de niche destinées à certaines catégories d’utilisateurs apparaissent et que les plus grands acteurs du secteur des rencontres modifient activement les formats de communication afin de conserver leur public. Nous pensons que tout changement est bon à prendre. Nous espérons que vous êtes également de cet avis.