CAN Maroc 2025 : Le Gabon fixé sur ses adversaires aux éliminatoires ce 4 juillet

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi que le tirage au sort des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue au Maroc, se déroulera le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce tirage est particulièrement attendu par les supporters des Panthères du Gabon, impatients de connaître les adversaires de leur équipe nationale.

Le Gabon fait partie des 48 nations en lice pour une place dans le prestigieux tournoi continental. En plus des Panthères, les équipes du Tchad, de l’Eswatini, du Liberia et du Soudan du Sud, vainqueurs du tour préliminaire, seront également concernées. Les équipes seront réparties en 12 groupes de quatre, et seules 23 d’entre elles rejoindront le Maroc, qualifié d’office en tant que pays hôte.

Le onze national gabonais

Le tirage au sort déterminera les affrontements clés pour la phase de qualification, qui débutera en septembre prochain. Pour le Gabon, les enjeux sont élevés. Après des performances variables lors des précédentes compétitions, les Panthères auront à cœur de prouver leur valeur et de se qualifier pour la CAN 2025. La route vers le Maroc s’annonce ardue, mais pleine de promesses pour les supporters gabonais.

Date Événement Lieu Détails 4 juillet 2024 Tirage au sort des éliminatoires Johannesburg, Afrique du Sud Répartition des 48 nations en 12 groupes de quatre équipes Septembre 2024 Début des éliminatoires À déterminer Début des matchs de qualification pour la CAN 2025 Janvier 2026 CAN 2025 Maroc Tournoi final avec les 24 équipes qualifiées

Les fans attendent avec impatience les résultats du tirage au sort, espérant que le Gabon évitera les groupes les plus difficiles et pourra se frayer un chemin vers la qualification. La CAF a promis une cérémonie de tirage au sort transparente et excitante, ajoutant à l’anticipation qui entoure cet événement crucial pour le football africain.

En attendant, les discussions vont bon train parmi les amateurs de football gabonais. Quelle sera la composition des groupes ? Quels adversaires le Gabon devra-t-il affronter pour se qualifier à ce tournoi après avoir été absent du rendez-vous ivoirien de l’année dernière ? Les réponses à ces questions viendront le 4 juillet, date à marquer d’une pierre blanche pour tous les passionnés de football au Gabon.