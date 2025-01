CAN 2025 : Le Gabon logé dans le groupe F face à deux géants du football africain

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2025 qui aura lieu fin décembre au Maroc, effectué ce lundi soir, a placé le Gabon dans un groupe F particulièrement exigeant. Les Panthères auront fort à faire face à deux monstres sacrés du football africain, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, ainsi qu’au Mozambique, un outsider redoutable. Un défi de taille attend Thierry Mouyouma et ses hommes, déterminés à créer l’exploit pour se hisser au second tour.

La Côte d’Ivoire, première tête d’affiche du groupe, est l’une des équipes les plus redoutables du continent. Les Éléphants ont remporté la Coupe d’Afrique des nations à trois reprises, en 1992, 2015 et tout récemment en 2024. Leur expérience et leur vivier de talents en font des candidats sérieux à une nouvelle couronne continentale.

Les forces en présence du groupe F !

Équipe Palmarès Côte d’Ivoire Championne en 1992, 2015, 2024 Cameroun Champion en 1984, 1988, 2000, 2002, 2017 ; finaliste en 1986, 2008 Mozambique Aucun titre majeur, outsider Gabon Aucun titre majeur, en quête de qualification historique

De leur côté, les « Lions indomptables » du Cameroun possèdent un palmarès tout aussi impressionnant. Ils ont disputé sept finales de la CAN, remportant cinq titres en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017, et s’inclinant lors de deux finales en 1986 et 2008. Cette constance au plus haut niveau témoigne de la puissance de cette équipe, qui sera sans aucun doute un obstacle majeur pour les Panthères.

Le Mozambique, bien qu’étant le petit poucet sur le papier, ne sera pas un adversaire facile. Habitués à surprendre, les Mambas chercheront à tirer leur épingle du jeu avec un style de jeu rugueux et une envie de prouver leur valeur face à des équipes plus expérimentées. Sous-estimer cette équipe pourrait coûter cher aux Panthères.

Pour Thierry Mouyouma, la mission s’annonce compliquée mais pas impossible. Le sélectionneur gabonais devra tirer le meilleur parti d’un effectif jeune et motivé. Les stars de l’équipe comme Denis Bouanga et Pierre Emerick Aubameyang devront porter le collectif sur leurs épaules pour espérer rivaliser avec des adversaires aussi prestigieux.

Avec seulement deux places qualificatives par groupe, la marge d’erreur est inexistante. Le Gabon devra faire preuve de solidité et d’efficacité dès son premier match pour ne pas se laisser distancer. Ce groupe F, véritable « groupe de la mort », mettra à l’épreuve la résilience des Panthères, qui devront puiser dans leurs ressources pour espérer retrouver les 8e de finales.

Voici l’ensemble des groupes de la CAN Maroc 2025 :