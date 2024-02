CAN 2023 : Le Nigéria et la Côte d’Ivoire décrochent leur sésame pour la finale

Les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2023 ont offert ce mercredi des confrontations palpitantes, avec des équipes luttant pour une place en finale et le rêve d’atteindre le sommet du football continental. Le Nigéria s’est débarrassé de l’Afrique du Sud aux tirs au but pour s’offrir une finale 11 après celle de 2013. De son coté le pays organisateur la Cote d’Ivoire a trouvé la faille pour se défaire de la RDC.

Nigeria 1 - 1 Afrique du Sud (4-2 aux tirs au but)

Dans un duel épique entre deux puissances africaines, le Nigeria et l’Afrique du Sud se sont affrontés pour une place en finale. Le match a été tendu et équilibré, avec peu d’occasions franches des deux côtés.

Le Nigeria a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Troost Ekong, mais l’Afrique du Sud a riposté avec un but de T. Mokoena, également sur penalty. Après une prolongation sans but, la séance de tirs au but a souri aux Super Eagles, qui se sont imposés 4-2, se qualifiant ainsi pour leur première finale depuis 2013. Il disputera ainsi sa 8è finale en 19 participations à la CAN. Les Super Eagles comptent 3 titres (1980, 1994, 2013).

Côte d’Ivoire 1 - 0 République Démocratique du Congo

Dans l’autre demi-finale, les Éléphants de la Côte d’Ivoire ont affronté les Léopards de la RDC dans un match intense. Malgré un début de partie équilibré, ce sont les Ivoiriens qui ont pris l’avantage grâce à un but de Sébastien Haller.

La RDC a tenté de revenir au score, mais la défense solide de la Côte d’Ivoire a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette victoire 1-0, la Côte d’Ivoire se qualifie pour sa deuxième finale en neuf ans, prête à défier le Nigeria pour le titre.

Ces demi-finales de la CAN 2023 ont offert du suspense, de l’émotion et du spectacle aux passionnés de football à travers le continent. Maintenant, le Nigeria et la Côte d’Ivoire se préparent à en découdre dans une finale qui promet d’être épique ce dimanche soir, avec le titre de champion d’Afrique en jeu. La petite-finale se jouera ce samedi et opposera la RDC à l’Afrique du Sud.