CAN 2022 : Le Gabon n’a pas droit à l’échec cet après-midi à Libreville face au Congo !

Battues 2 buts à 1 mercredi dernier par les Diablesses du Congo, les Panthères du Gabon n’ont plus droit à la défaite cet après-midi au stade Monedan de Libreville. Pour obtenir leur ticket pour la CAN Maroc 2022 qui aura lieu du 2 au 23 juillet 2022, la capitaine Aristelle Atouth et ses co-équipières devront tout donner pour battre les Congolaises.

Lire aussi >>> CAN 2022 : Les Panthères du Gabon battues 2-1 par les Diablesses rouges du Congo Lors du match aller disputé le 20 octobre à Brazzaville, les Diablesses avaient dominé la rencontre dès la première en inscrivant leurs deux buts ayant plombés la première mi-temps sur le score de 2 buts à 0. Après la reprise, nos Panthères qui avaient été réduite à 10, réussiront tout de même à trouver le chemin des filets adversaires grâce à Reine Edzoumou. Une défaite 2-1. Le résumé du match aller de mercredi dernier Pour se relancer, elle devront en effet venir à bout de leurs visiteuses sur la marque de 2 buts à 0. Un tout autre résultat serait synonyme de défaite. Défaites qu’accumulent ces derniers temps le football gabonais y compris chez les hommes. Autant dire que la rencontre de cet après-midi sera capitale pour le Gabon et ses chances en CAN dames 2022. Verdict cet après-midi dès 15h00. Le onze probable (4-3-3) du Gabon pour cette rencontre :

Nadia Koumba

Aderick Abessolo

Elsa Akoume Betoughe

Tatiana Obounet

Sabrina Nsa Ella

Broline Ntsame

Aristelle Atouth (capitaine)

Reine Edzoumou

Flora Bouyi

Carmelia Nze

Nelly Betoughe.