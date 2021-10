CAN 2022 : Les Panthères du Gabon battues 2-1 par les Diablesses rouges du Congo

Après la débâcle de l’équipe masculine des Panthères du Gabon en éliminatoires du mondial 2022 qui se jouera au Qatar, l’équipe féminine quant à elle, s’est inclinée ce mercredi après-midi à Brazzaville face aux Diablesses rouges du Congo. Une rencontre comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN de football féminine Maroc 2022 qui ont débuté ce 18 octobre 2021.

Au cours de cette rencontre, les Congolaises ont ouvert la marque grâce notamment à Aicha Yamounou après tout juste un quart d’heure. Elles ont récidivé quinze minutes plus tard par Paulmiche Wahouma 2-0 à la mi-temps. Réduites à 10 après l’exclusion terrible de Josiane Ndende, les Panthères dames vont inscrire tout de même leur unique but par Reine Edzoumou. 2-1, c’est le score final de ce premier round avant le match retour prévu à Libreville le 26 octobre.

« J’ai suivi le match, mais vraiment ce n’était pas facile pour elles de se défendre dans des vis-à-vis et de jouer à 10 contre 11. Elles ont subi les assauts congolais à un tel point qu’elles étaient émoussées, asphyxiées de tout bord », explique Ludovic Otombo, pensionnaire de Terre de Foot Port-Gentil.

Il dire que dans cette confrontation, les Panthères du Gabon ont été timorées dans ce match aller comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN 2022. À domicile, au stade Alphonse-Massamba-Debat de Brazzaville, les Diablesses rouges du Congo ont puni sévèrement les Panthères du Gabon sur le score de 2 buts à 1.

Les jours passent et se ressemblent dans le monde du sport gabonais. L’on pourrait se dire qu’un mauvais sort a été jeté sur nos sportifs afin que ces derniers ne soient même plus capables de remporter une victoire d’un match de football. Ne parlons guère d’une victoire aux compétitions continentales encore moins internationales, cela relèverait du miracle pur et simple.