Campagne de sensibilisation au Référendum Gabon 2024 : 16 pays et 54 villes parcourus

La campagne de sensibilisation en vue du Référendum constitutionnel 2024 a officiellement pris fin le 17 octobre, après avoir couvert un large périmètre, aussi bien au Gabon qu’à l’étranger. Lancée le 1er octobre par le ministre de l’Intérieur, Herman Immongault, elle a permis de toucher 54 communes à travers le pays, 48 départements, ainsi que 16 pays où réside la diaspora gabonaise.

Cette campagne, pilotée par le Président de la Commission Nationale de Campagne de Sensibilisation Populaire, Pr. Télésphore Ondo, visait à informer les citoyens sur les enjeux du vote. Selon le rapport final remis au Ministre de l’Intérieur, plus de 80 000 personnes ont été sensibilisées à travers des rencontres publiques, des supports numériques et médiatiques, et des réunions de proximité.

La sensibilisation a principalement porté sur le processus référendaire et la nouvelle Constitution que les Gabonais seront appelés à approuver ou rejeter lors du scrutin. Les citoyens auront le choix de voter « OUI », « NON » ou « BLANC », un exercice crucial pour façonner l’avenir du Gabon.