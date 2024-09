Cameroun : les douanes font une saisie record de 250 kg de cannabis dans la capitale

Les services de Douanes camerounais ont intercepté un important stock de 250 kg de cannabis dissimulé dans des sacs de voyage et divers autres emballages lors d’un contrôle en banlieue de Yaoundé, ce lundi. Cette saisie s’ajoute à une série de récentes opérations similaires, y compris la destruction de plus d’une tonne de cannabis en juillet dernier à Yaoundé et la confiscation de 24 kg de cocaïne en mai à l’aéroport international de Douala.

Face à la montée de la consommation de drogues, le gouvernement camerounais a élaboré un plan stratégique national de lutte contre les drogues pour la période 2024-2030. Ce plan vise à réduire de manière significative l’offre, la demande, et les conséquences de l’usage des drogues d’ici 2030, en réponse à des statistiques alarmantes révélant qu’environ 21% des jeunes en âge scolaire ont déjà consommé de la drogue.

En 2023, le Cameroun a pris des mesures concrètes pour traiter les problèmes liés à la drogue, avec 1.719 consommateurs admis dans les 19 centres de soins spécialisés. Le gouvernement continue de renforcer ses efforts pour combattre ce fléau qui touche particulièrement les jeunes, avec une prévalence de 15% parmi les adolescents de 15 ans, notamment en milieu scolaire.