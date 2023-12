Burkina Faso : le français bientôt relégué en langue de travail

Le Burkina Faso envisage de reléguer le français de « langue officielle » à « langue de travail » et d’utiliser « les langues nationales comme langue officielle », selon un projet de loi portant révision de la Constitution, adopté mercredi en conseil des ministres. Selon le compte rendu, « ce projet de révision de la Constitution s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une des principales missions de la Transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l’Etat de Droit ».

Le changement de langue officielle est présenté parmi les « innovations majeures de ce projet de loi ». De plus, « L’érection des langues nationales en langues officielles en lieu et place du français qui devient la langue de travail », figure en première ligne des changements dont les autorités de la transition envisagent d’apporter.

D’autres réformes sont ainsi prévues, comme « l’élargissement des missions du Conseil constitutionnel », « le réaménagement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature », ou encore « la suppression de la Haute Cour de justice pour confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun ». Le projet de loi adopté en conseil des ministres sera soumis à l’Assemblée législative de Transition pour adoption. Ainsi faisant, le Burkina Faso rejoint le Mali dans la relégation du français en langue de travail. Les deux pays sont en tensions depuis 2022 avec la France, ancienne puissance coloniale.