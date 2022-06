BAC 2022 : Le taux de réussite en baisse au premier tour au Gabon avec 44,46% d’admissibilité

La session 2022 du baccalauréat gabonais a livré ce 25 juin son verdict pour ce qui est du premier tour de cet examen ouvrant les voies du supérieur. Sur la ligne de départ 23 032 candidats postulaient à l’enseignement général contre 3 729 dans l’enseignement technique et professionnel soit un total de 26 814 candidats. Au terme des délibérations, seuls 29,04% ont été déclarés admis d’office dans l’enseignement général contre 27,38% pour celui technique. Le taux d’admissibilité de l’ensemble des filières est de 44,46%.

Les résultats du baccalauréat gabonais sont en nette baisse pour cette année 2022. Du moins en ce qui est du premier tour de cet examen. Alors que l’on registrait en 2021 un taux de réussite de 33,17% au premier tour, ce taux a été ramené à 29,04% cette année soit une baisse de 4,13% dans l’enseignement général.

Selon les chiffres communiqués ce dimanche à la presse par la Direction générale des examens et concours, sur 23 032 candidats dans le général, seuls 22 793 ont réellement pris part aux épreuves avec 5 134 ajournés sur l’ensemble du territoire. On dénombre ainsi 6 618 admis d’office au général contre 1 021 dans l’enseignement technique.

Le taux d’admissibilité est lui de 48,44% dans l’enseignement général contre 40,49% dans l’enseignement technique et professionnel. Le taux d’échec au premier tour est ainsi de 22,52% pour cet examen dans les filières générales contre 32,13% dans les filières techniques. Les épreuves du second tour ont débuté ce lundi pour l’enseignement technique et dès ce mardi pour le général.