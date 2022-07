Angola : Deuil national de 5 jours après le décès de l’ancien président José Eduardo Dos Santos

L’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos est décédé, vendredi matin, à l’âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone en Espagne où il était hospitalisé depuis un accident cardiaque le 23 juin, a annoncé le gouvernement angolais décrétant un deuil national de cinq jours.

Dans un communiqué officiel adressé à la Nation, le gouvernement angolais dit s’incliner, « avec le plus grand respect et la plus grande considération » devant la figure « d’un homme d’Etat de grande dimension historique, qui a gouverné pendant de longues années avec clairvoyance et humanisme les destinées de la Nation à des moments difficiles ».

José Eduardo dos Santos est arrivé au pouvoir en septembre 1979, à la suite du décès du premier président angolais, António Agostinho Neto. Il quitte la présidence de la République 38 ans plus tard en septembre 2017 à l’issue d’une élection ayant consacré la victoire de son parti, le MPLA et de l’actuel chef de l’État, João Lourenço, son ancien ministre loyal de La Défense. Le gouvernement angolais a décrété un deuil national de 5 jours à partir de samedi pour honorer sa mémoire. José Eduardo dos Santos avait fait l’objet de rumeurs sur son état de santé tout au long de son mandat.