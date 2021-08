Ali Bongo continue de saigner l’opposition modérée en la détroussant de ses militants

Etre proche du parti présidentiel d’Ali Bongo, rend encore plus sensibles vos militants à son charme. Après l’Union et solidarité (US), Démocratie Nouvelle (DN), le Parti social démocrate (PSD), Ali Bongo et son Parti démocratique gabonais (PDG au pouvoir depuis 1968) continue de s’arracher les militants de son opposition modérée, qui lui est favorable.

Cette fois, le parti présidentiel s’est arraché les services d’un militant du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) à Mouila (Ngounié) en la personne d’Armand Makouaka. L’ancien militant du PDS a rallié les rangs du PDG ce week-end aux cotés du secrétaire national Emmanuel Biye et de l’ancien militant du PSD Biendi Maganga Moussavou qui a aussi rallié le parti d’Ali Bongo non sans avoir épousé sa demi-sœur.

Une saignée qui montre bien la boulimie du parti présidentiel qui affute ses armes pour la prochaine présidentielle en démantelant à compte goute les rangs de partis d’opposition qui lui sont pourtant proches et nui présente aucune animosité. Un nouveau coup dur pour Séraphin Ndaot Rembogo, le président du PDS, grand allié de longue date du PDG et d’Ali Bongo.