Afrique du Sud : Jacob Zuma demande de retarder la publication des résultats des élections

Le chef du parti uMkhonto we Sizwe (MK) et ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a demandé à la Commission électorale indépendante de ne pas annoncer ni publier les résultats officiels définitifs des élections générales prévues pour le 2 juin, alléguant des irrégularités dans le scrutin. Lors d’un point de presse tenu dans la banlieue de Johannesburg, Jacob Zuma a affirmé que le MK avait déposé un grand nombre de plaintes sérieuses concernant le déroulement des élections, et a insisté sur le fait que la Commission ne devrait pas se hâter d’annoncer les résultats.

« Personne ne devrait annoncer les résultats des élections le 2 juin », a déclaré le chef du parti. « Il ne faut pas provoquer les gens, sinon il y aura des problèmes », a-t-il souligné. Jacob Zuma a affirmé que le MK devrait obtenir 66% des voix, et non 14,5% comme le suggèrent les chiffres fournis par la Commission. Les dirigeants du MK exercent également des pressions pour que les élections générales soient réorganisées.

La Commission électorale indépendante a rapporté qu’elle annoncerait les résultats définitifs des élections le 2 juin après-midi, lors d’une cérémonie. La Commission est en train de finaliser le décompte des voix. Après le dépouillement des bulletins provenant de 99,89% des bureaux de vote, le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), a obtenu 40,2% des voix. Il est suivi par l’Alliance démocratique (DA), avec 21,7%, et par le MK, avec 14,5%.