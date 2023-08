Présidentielle 2023 : Maganga Moussavou tourne le dos à la candidature unique de l’opposition

Pierre-Claver Maganga Moussavou a rejeté officiellement ce lundi, l’idée d’une candidature unique de l’opposition gabonaise à la présidentielle du 26 aout. Le président du Parti social démocrate (PSD) qui se dit être meilleur de l’ensemble des 19 candidats en lice, a indiqué qu’il préfèrerait soumettre sa candidature directement aux gabonais. Annonçant au passage s’être retiré de la plateforme Alternance 2023 qui prône pour une candidature unique de l’opposition à ce scrutin à un tour contre Ali Bongo.

Pierre-Claver Maganga Moussavou fera cavalier seul pour obtenir les suffrages des gabonais à la présidentille du 26 août. C’est ce qu’a laissé entendre celui qui participe pour la 5e fois à un scrutin présidentiel au cours d’une interview accordée ce lundi à nos confrères de l’Union. Pour l’ancien vice-président qui croit être l’homme de la situation, il n’est pas favorable à une candidature unique à opposer à Ali Bongo.

« Quand le pouvoir insiste sur le candidat consensuel, c’est qu’il y a anguille sous roche. C’est qu’il ne voudrait pas s’opposer à certains », a sèchement indiqué le leader du PSD. Et d’annoncer : "Je ne participe plus à la Plateforme Alternance (PA) 2023. Les membres de ce regroupement défendent l’idée d’un État jacobin, centralisé. Ce qui est à l’opposé de la « Provincialisation » qui, elle, se fonde sur un État décentralisé et déconcentré".

Pierre-Claver Maganga Moussavou a clairement laissé entendre l’absence de convergence de ses idées avec ce principal regroupement de l’opposition. "Vous comprenez aisément que nos idées ne peuvent correspondre. Partant de là, nous sommes obligés, chacun, en ce qui le concerne, d’aller soumettre aux Gabonais et Gabonaises sa vision afin qu’ils fassent le choix de la « centralité » ou de « la Provincialisation »", s’est-il justifié.

Avant d’inviter tout de même les autres acteurs de l’opposition à s’unir pour trouver leur candidat unique. « Je demande aux autres de s’unir et de trouver leur candidat consensuel, mais moi je solliciterai les suffrages de mes compatriotes. Leur démarche ne me concerne pas », a-t-il tranché. Il faut dire que les scores du leader du PSD se sont dégringolés au fil des présidentielles de 1993, 1998, 2009 et 2016 passant de 3,64% à 0,32%. 2023 sera-t-elle enfin la bonne pour lui ? Réponse dans quelques 20 jours !