Aaron Boupendza suspendu par la Fegafoot pour ses propos enflammés contre le coach Mouyouma

L’attaquant vedette des Panthères du Gabon, Aaron Boupendza (27 ans), se retrouve dans une situation délicate après avoir tenu des propos déshonorants à l’égard du sélectionneur national, Thierry Dieudonné Mouyouma, lors d’un live largement diffusé mardi sur les réseaux sociaux. Ces propos ont provoqué une vive réaction de la part des supporters et de nombreux acteurs du monde du football.

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a réagi promptement ce jeudi, en convoquant son Comité exécutif (Comex) pour examiner cette affaire. Aaron Boupendza, déjà sous le coup de sanctions antérieures, a conditionné son retour en équipe nationale au départ du sélectionneur national actuel, pourtant choisi par la FEGAFOOT.

Le joueur sanctionné

En effet mardi dans une vidéo devenue virale, l’attaquant du FC Cincinnati (MLS, États-Unis), n’a pas été tendre avec le coach qui l’avait écarté d’un précédent regroupement pour indiscipline. « Je ne reviendrai plus en équipe nationale tant qu’il y a Thierry Mouyouma », a-t-il indiqué dans son live ajoutant « Il ne me commande pas ». Le joueur avait également déclaré sa flamme à la tanière : « J’aime le pays et je suis le seul joueur gabonais qui représente le pays en équipe nationale, blessé ou pas ».

Face à cette situation, le Comité exécutif a condamné fermement les propos désobligeants du joueur envers le sélectionneur national et a réaffirmé son soutien indéfectible à Thierry Mouyouma. Le Comex a également pris acte du retrait volontaire d’Aaron Boupendza de l’équipe nationale, soulignant que la sélection nationale est une institution qui dépasse les intérêts individuels.

Dans cette optique, le Comex a décidé d’adopter une mesure conservatoire, rendant Aaron Boupendza inéligible en équipe nationale jusqu’à nouvel ordre. Cette décision vise à rappeler que la sélection en équipe nationale ne se limite pas aux performances sportives, mais exige également un comportement exemplaire tant sur le terrain que en dehors. Cette affaire met en lumière l’importance du respect des valeurs morales et éthiques dans le football, et souligne l’engagement de la FEGAFOOT à préserver l’intégrité et le professionnalisme de l’équipe nationale.