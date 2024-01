Akanda : Aaron Boupendza gifle la petite amie d’un rappeur qui se venge en caillassant son domicile

Une grosse altercation est survenue ce mardi aux aurores entre le footballeur international gabonais Aaron Boupendza, joueur du FC Cincinnati aux États-Unis, et le jeune rappeur EJ du 5e arrondissement de Libreville. Tout serait parti d’une gifle donné par le footballeur à la copine du rappeur. Un incident qui s’est poursuivi au domicile du joueur par la visite armée des proches du rappeur.

Selon des témoins oculaires, l’incident à l’origine de cette montée d’adrénaline aurait été déclenché dans une ruelle d’un dancing bar situé à Akanda. Aux environs de 5 heures du matin ce mardi, une dispute aurait éclaté entre Aaron Boupendza et la petite amie du rappeur EJ, aboutissant à des gifles infligées par le footballeur à la jeune femme.

Une vue des dégâts au domicile du footballeur

Des témoins sur les lieux décrivent la scène comme choquante, et la jeune femme aurait réagi avec véhémence, appelant ensuite EJ et d’autres amis à la rescousse. Le footballeur finira tout de même à regagner son domicile sans encombre. Mais plus tard dans la même journée, un groupe de jeunes, dont EJ, s’est rendu au domicile d’Aaron Boupendza, situé au carrefour Avorbam.

Malgré la présence d’un gardien veillant sur la résidence du footballeur international, les jeunes ont réussi à pénétrer dans la propriété, endommageant la porte d’entrée et saccageant l’intérieur de la maison. Les forces de police ont été alertées et sont intervenues pour rétablir l’ordre. Tous les protagonistes ont été conduits au commissariat de police d’Akanda pour être interrogés.

Devant la gravité des faits, une enquête judiciaire a été ouverte et le dossier sera transmis au procureur de la République en raison des dommages matériels causés. L’incident met en lumière les questions de violence faite sur les femmes et la facilité avec laquelle des stars du showbiz peut en venir aux mains comme de vulgaires délinquants.