Russie : Un ressortissant africain arrêté pour espionnage présumé au profit de l’Ukraine

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a annoncé ce mardi l’arrestation d’un ressortissant d’un pays d’Afrique du Nord, résidant à Astrakhan, soupçonné d’espionnage pour le compte du renseignement militaire ukrainien. L’information a été relayée par l’agence TASS, citant le centre des relations publiques du FSB.

Selon les services de sécurité, l’individu entretenait une communication régulière via Telegram avec un agent de la Direction générale du renseignement (GUR) du ministère ukrainien de la Défense. Il aurait collecté et transmis des informations sur des installations militaires et des infrastructures critiques d’Astrakhan, afin de les mettre à disposition de l’Ukraine.

Une procédure pénale pour espionnage a été ouverte par le département d’enquête du FSB dans la région d’Astrakhan. Le suspect a été placé en détention provisoire, tandis que les investigations se poursuivent pour déterminer s’il a commis d’autres infractions.