Libreville, le
samedi 27 septembre 2025
    Crise diplomatique : Paris et Bamako s'expulsent mutuellement leurs diplomates

    Publié le 19 septembre 2025
    International
    Crise diplomatique : Paris et Bamako s'expulsent mutuellement leurs diplomates
    Crise diplomatique : Paris et Bamako s’expulsent mutuellement leurs diplomates © 2025 D.R./Info241

    La crise diplomatique entre Paris et Bamako franchit un nouveau seuil. La France a annoncé ce vendredi la suspension de sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali, et a expulsé deux diplomates maliens, sommés de quitter le territoire d’ici au 20 septembre. Cette décision intervient après l’interpellation en août à Bamako d’un agent diplomatique français, accusé d’activités liées au renseignement, accusation que Paris juge « infondée ».

    En riposte, les autorités maliennes ont ordonné l’expulsion de cinq agents de l’ambassade de France, déjà contraints de quitter le pays dimanche. Ces mesures réciproques aggravent une relation bilatérale déjà détériorée depuis les coups d’État de 2020 et 2021 et le retrait des troupes françaises du Mali.

    Bamako accuse régulièrement Paris de tenter de déstabiliser le pays, tandis que la France rejette ces accusations et dénonce une volonté manifeste des autorités maliennes de rompre tout cadre de coopération. Cette escalade diplomatique confirme la rupture profonde entre les deux États, jadis partenaires dans la lutte antiterroriste au Sahel.

