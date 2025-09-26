Coupures d’électricité à Libreville et Owendo depuis 24h : la SEEG promet un retour à la normale

Alors que plusieurs quartiers du Grand Libreville sont toujours plongés dans le noir, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a confirmé ce vendredi 26 septembre de fortes perturbations survenues ces dernières 24 heures dans l’alimentation électrique de plusieurs quartiers de Libreville et d’Owendo. Dans un communiqué parvenu à Info241, l’entreprise explique que ces incidents sont liés à des défauts détectés sur des câbles souterrains alimentant plusieurs postes de transformation situés dans le sud de la capitale.

Parmi les zones les plus touchées figurent Soduco, l’INJS, Golf, ACAE, Mindoubé, SMAG, Caisse Cacao, ainsi qu’une partie de Lalala (côtés droit et gauche), Ozonungé et le rond-point de Mindoubé. Ces coupures de courant prolongées ont fortement perturbé la vie quotidienne des habitants et ralenti plusieurs activités économiques.

Le communiqué de l’entreprise publique

La SEEG indique que ses équipes techniques ont déjà lancé des interventions d’urgence, ce qui a permis de rétablir l’alimentation électrique dans certains secteurs. Les travaux de réparation se poursuivent afin de garantir un retour complet à la normale dans les plus brefs délais.

Dans son communiqué, la société a tenu à présenter ses excuses aux clients pour les désagréments causés par ces pannes. Elle appelle par ailleurs à la patience et à la compréhension de la population, rappelant que la complexité des travaux sur les réseaux souterrains demande un temps d’intervention conséquent.

En attendant la fin des réparations, la SEEG assure qu’elle mobilise tous ses moyens techniques et humains pour résoudre rapidement cette situation. Les autorités locales suivent de près l’évolution du dossier, dans un contexte où la fourniture stable d’électricité demeure un enjeu crucial pour la capitale gabonaise et ses environs.