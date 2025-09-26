Accident spectaculaire au PK 13 : Un jeune chauffeur bloqué plus de 7 heures dans son camion

C’est la saison des accidents aux abords de la capitale gabonaise. Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi 25 septembre aux environs de 12h sur la Nationale 1, au niveau du PK 13 dans le sens Essassa–PK 12. Un camion benne à dix roues transportant de la terre pour des travaux de remblai s’est renversé dans un ravin après avoir percuté un autre poids lourd. Le choc a immédiatement provoqué un énorme embouteillage sur cet axe stratégique reliant Libreville à l’intérieur du pays.

Le conducteur, un jeune homme d’une vingtaine d’années, est resté coincé dans sa cabine, la tête enfouie dans la boue. Les équipes de secours ont été déployées rapidement mais il a fallu de longues heures de travail et des moyens techniques spécialisés pour extraire la victime. Ce n’est qu’aux environs de 18h, soit plus de sept heures après l’accident, que le chauffeur a finalement pu être dégagé, conscient mais souffrant de multiples blessures. Il a aussitôt été évacué vers l’hôpital le plus proche.

Les moyens déployés pour le sortir de son véhicule

Deux aides-conducteurs, qui se trouvaient également dans le véhicule, ont pu sortir indemnes dès les premières secondes après l’accident. Un témoin présent sur les lieux cité par l’AGP a rapporté que « le camion roulait à vive allure derrière un autre. Lorsqu’il a percuté un poids lourd qui ralentissait à cause d’un engin de la société Clean Africa, il a été projeté dans le ravin ». Ce récit renforce l’hypothèse d’un excès de vitesse comme cause principale du drame.

L’incident a provoqué un gigantesque embouteillage, paralysant la circulation pendant près de six heures dans les deux sens. Les automobilistes ont dû patienter des heures dans la chaleur, certains se voyant contraints de rebrousser chemin. La situation n’est revenue à la normale qu’en début de soirée, après l’évacuation du camion et l’extraction du chauffeur.

Face à ce nouvel accident impliquant un poids lourd, les autorités locales ont lancé un appel solennel à la prudence. Elles rappellent aux conducteurs de camions l’importance du respect des limitations de vitesse et des règles de sécurité. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident, mais déjà, ce drame met en lumière une nouvelle fois la vulnérabilité de la circulation sur la Nationale 1, artère vitale mais trop souvent théâtre d’accidents graves.