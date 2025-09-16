Côte d’Ivoire : L’artiste Molare en liberté provisoire après avoir tué une femme dans un accident

Incarcéré depuis juillet à la suite d’un accident de la route ayant coûté la vie à une passante, l’artiste ivoirien Maury Féré Soumahoro, plus connu sous le nom de Molare, a été remis en liberté provisoire ce lundi 15 septembre. Le chanteur de Coupé-décalé, poursuivi pour homicide involontaire, avait été placé en détention après la mort de Mme Élise Tola, survenue lors d’une défaillance mécanique de son véhicule à Abidjan.

Dans un message publié sur sa page Facebook, Molare a exprimé sa compassion envers la famille de la victime : « Avant tout, j’ai une pensée pieuse et profonde pour Mme Élise Tola et j’exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille, qui a choisi la dignité plutôt que l’exposition ». L’artiste a également remercié ses proches, ses soutiens spirituels ainsi que les gardes pénitentiaires et co-détenus pour leur accompagnement durant sa détention.

Reconnaissant l’épreuve traversée, il dit vouloir tourner la page publiquement : « Cette épreuve m’a fait prendre conscience de la chance que nous avons d’être en liberté ». Molare assure désormais vouloir concentrer ses efforts sur la jeunesse, la culture, la paix et la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. Saluant la décision de justice, il a déclaré : « Merci pour cette oreille attentive à cette demande de liberté provisoire. Merci à tous, que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire ». La justice ivoirienne doit encore statuer sur le fond du dossier. En attendant, l’artiste retrouve provisoirement la liberté, après deux mois d’une détention qu’il décrit comme une expérience marquée à la fois par des réalités dures et par des rencontres humaines marquantes.