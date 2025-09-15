Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 29 septembre 2025
  • 803
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    RDC : Lancement d’une campagne de vaccination contre Ébola dans l’épicentre de l’épidémie

    Publié le 15 septembre 2025 à 20h39min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/rdc-lancement-d-une-vaste-campagne-de-vaccination-contre-ebola,2543
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Oligui Nguema à l’ONU : « L’Afrique ne doit plus être cantonnée au rôle de pourvoyeuse de matières premières »

    Confidences : Noureddin Bongo livre son calvaire présumé entre torture, détention et accusations

    Démissions en cascade au GSN : Mengara étrille ses 4 ex-ministres, traités de capricieux et d’immatures

    International
    RDC : Lancement d’une campagne de vaccination contre Ébola dans l’épicentre de l’épidémie
    RDC : Lancement d’une campagne de vaccination contre Ébola dans l’épicentre de l’épidémie © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le ministère de la Santé de la Republique démocratique du Congo (RDC) a lancé ce lundi 15 septembre à Bulape, épicentre de l’épidémie, une campagne de vaccination contre Ebola selon la stratégie de « vaccination en anneau ». Priorité aux contacts des cas confirmés et aux soignants de première ligne pour couper les chaînes de transmission et limiter l’extension géographique.

    400 doses du vaccin Ervebo ont été déployées sur zone, prélevées sur un stock national de 2 000. En soutien, le Groupe international de coordination a autorisé l’envoi de 45 000 doses supplémentaires depuis le stock mondial. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle qu’Ervebo est sûr et efficace contre la souche Zaïre ebolavirus, responsable de la flambée.

    Le bilan fait état de 32 cas suspects, 20 confirmés et 16 décès. Des anticorps monoclonaux (dont Mab114) sont administrés, tandis que l’OMS déploie 48 experts (épidémiologie, clinique, logistique, engagement communautaire) et coordonne la surveillance transfrontalière avec les pays voisins, dont l’Angola. Objectif : endiguer rapidement l’épidémie pour réduire le risque de diffusion régionale en Afrique centrale.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève