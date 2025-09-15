RDC : Lancement d’une campagne de vaccination contre Ébola dans l’épicentre de l’épidémie

Le ministère de la Santé de la Republique démocratique du Congo (RDC) a lancé ce lundi 15 septembre à Bulape, épicentre de l’épidémie, une campagne de vaccination contre Ebola selon la stratégie de « vaccination en anneau ». Priorité aux contacts des cas confirmés et aux soignants de première ligne pour couper les chaînes de transmission et limiter l’extension géographique.

400 doses du vaccin Ervebo ont été déployées sur zone, prélevées sur un stock national de 2 000. En soutien, le Groupe international de coordination a autorisé l’envoi de 45 000 doses supplémentaires depuis le stock mondial. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle qu’Ervebo est sûr et efficace contre la souche Zaïre ebolavirus, responsable de la flambée.

Le bilan fait état de 32 cas suspects, 20 confirmés et 16 décès. Des anticorps monoclonaux (dont Mab114) sont administrés, tandis que l’OMS déploie 48 experts (épidémiologie, clinique, logistique, engagement communautaire) et coordonne la surveillance transfrontalière avec les pays voisins, dont l’Angola. Objectif : endiguer rapidement l’épidémie pour réduire le risque de diffusion régionale en Afrique centrale.