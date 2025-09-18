Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal

Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi 17 septembre un décret ratifiant l’accord de coopération en matière de défense conclu avec le Portugal en avril 2019 à Lisbonne. Cette décision, entérinée en Conseil des ministres, vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les nouvelles menaces sécuritaires auxquelles la Côte d’Ivoire est confrontée.

L’accord couvre plusieurs volets, allant de la formation et du perfectionnement des cadres militaires à l’appui logistique et à la fourniture d’équipements. Il prévoit également l’échange de renseignements et d’expertises, avec une attention particulière accordée à la sécurité maritime, à la cybercriminalité et au développement de la cyberdéfense, des enjeux stratégiques dans un contexte marqué par la montée des menaces hybrides.

Pour Abidjan, ce partenariat avec Lisbonne consolide la coopération bilatérale et accroît la capacité nationale à contenir l’expansion des groupes armés dans le nord-ouest du pays. Cette zone frontalière, déjà sous surveillance renforcée, reste vulnérable aux incursions terroristes et à l’instabilité régionale, en raison notamment de l’afflux de réfugiés en provenance des pays voisins.