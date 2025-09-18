Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 27 septembre 2025
  • 804
    24°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal

    Publié le 18 septembre 2025 à 19h46min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:http://info241.com/cote-d-ivoire-abidjan-ratifie-un-accord-de-defense-avec-le,2547
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Législatives 2025 : Des candidats indépendants de la diaspora alertent sur de graves entraves au scrutin

    Gabon : Sylvain Obame, un favori pour la course aux législatives dans la diaspora

    Oligui Nguema à l’ONU : « L’Afrique ne doit plus être cantonnée au rôle de pourvoyeuse de matières premières »

    Confidences : Noureddin Bongo livre son calvaire présumé entre torture, détention et accusations

    Démissions en cascade au GSN : Mengara étrille ses 4 ex-ministres, traités de capricieux et d’immatures

    International
    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal
    Côte d’Ivoire : Abidjan ratifie un accord de défense avec le Portugal © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le gouvernement ivoirien a adopté mercredi 17 septembre un décret ratifiant l’accord de coopération en matière de défense conclu avec le Portugal en avril 2019 à Lisbonne. Cette décision, entérinée en Conseil des ministres, vise à renforcer la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les nouvelles menaces sécuritaires auxquelles la Côte d’Ivoire est confrontée.

    L’accord couvre plusieurs volets, allant de la formation et du perfectionnement des cadres militaires à l’appui logistique et à la fourniture d’équipements. Il prévoit également l’échange de renseignements et d’expertises, avec une attention particulière accordée à la sécurité maritime, à la cybercriminalité et au développement de la cyberdéfense, des enjeux stratégiques dans un contexte marqué par la montée des menaces hybrides.

    Pour Abidjan, ce partenariat avec Lisbonne consolide la coopération bilatérale et accroît la capacité nationale à contenir l’expansion des groupes armés dans le nord-ouest du pays. Cette zone frontalière, déjà sous surveillance renforcée, reste vulnérable aux incursions terroristes et à l’instabilité régionale, en raison notamment de l’afflux de réfugiés en provenance des pays voisins.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève