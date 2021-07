Swaziland : Couvre-feu et armée déployée pour mater des jeunes appelant à la fin de la royauté

Le royaume d’Eswatini (Swaziland), monarchie absolue d’Afrique australe de 1,3 million d’habitant, a annoncé mardi l’instauration d’un couvre-feu tandis que l’armée a été déployée pour réprimer des manifestations prodémocratie de la jeunesse. Les partis politiques y sont interdits, mais ces dernières semaines, de violentes manifestations ont éclaté dans certaines régions.

« Les évènements de ces derniers jours ont été assez alarmants et contrariants », a déclaré le premier ministre Themba Masuku dans un communiqué. « Nous avons été témoins de violences dans plusieurs parties du pays, perpétrées par une foule incontrôlable, avec des personnes attaquées et des biens détruits », a-t-il ajouté. « Les forces de sécurité sont sur le terrain pour maintenir la loi et l’ordre », a-t-il poursuivi.

Le gouvernement a néanmoins invoqué la hausse des cas de contaminations par le coronavirus pour imposer un couvre-feu de 18h à 5h. Selon Wandile Dludlu, secrétaire général du Front démocratique uni du Swaziland (SUDF), le roi « Mswati a lâché hier des soldats et des policiers armés sur des civils non armés ». Plus de 250 manifestants ont été blessés par balles, par des fractures et des chocs, a-t-il ajouté. Le premier ministre avait auparavant nié les rumeurs selon lesquelles le roi Mswati III aurait fui. Le souverain est « dans le pays et continue à gouverner », a-t-il précisé.

Couronné en 1986 à l’âge de 18 ans, Mswati III (53 ans), qui a 15 femmes et plus de 25 enfants, est décrié pour sa poigne de fer, ses frasques et son train de vie fastueux dans un pays dont les deux tiers de la population vivent sous le seuil de pauvreté. En 2019, une série de grèves des fonctionnaires, accusant le monarque de vider les caisses du pays au détriment de ses sujets, avait déjà secoué le royaume.