Soudan : Au moins 40 morts dans des affrontements tribaux au Darfour-Ouest

Au moins 40 personnes ont été tuées et 58 blessées dans des affrontements tribaux depuis samedi à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, où l’état d’urgence a été décrété lundi soir dans cette région troublée de l’ouest du Soudan. « Depuis le 3 avril, 40 personnes ont été tuées dans les récents affrontements entre les Al-Massalit et les tribus arabes. La situation reste tendue dans la ville d’El-Geneina », a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le Comité central des médecins soudanais, un organisme fondé en 2016 pour représenter la communauté médicale, avait annoncé un bilan provisoire de 18 morts et 54 blessés. Le Conseil de défense et de sécurité, plus haute instance de sécurité du pays, a annoncé dans un communiqué lundi soir l’instauration de « l’état d’urgence dans l’État du Darfour-Ouest » et le déploiement de « forces régulières ».

Des affrontements tribaux ont déjà eu lieu en janvier au Darfour, faisant plus de 200 morts, un peu plus de deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l’ONU et de l’Union africaine (Minuad). El-Geneina avait payé le plus lourd tribut avec plus d’une centaine de morts, 132 blessés et 108 000 personnes déplacées, selon OCHA.