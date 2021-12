Sénégal : Les députés rétablissent le poste de Premier ministre supprimé par Macky Sall

Après plus de quatre heures de débat houleux, les parlementaires sénégalais ont approuvé vendredi le rétablissement du poste de Premier ministre, deux ans et demi après sa suppression par le président Macky Sall. L’Assemblée nationale a adopté le projet de Loi n°38-2021 par 92 voix contre 2 (8 parlementaires se sont abstenus) présenté par le ministre de la Justice, Me Malick Sall.

La nouvelle réforme, qui vient adapter l’organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et politique, s’accompagne d’une nécessaire requalification des rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République.

Pour Me Sall, en 2019, Macky Sall nouvellement réélu, avait jugé opportun de mettre en œuvre son programme en mode ‘’fast-track’’ pour honorer ses engagements devant le peuple sénégalais, compte tenu du passage du septennat au quinquennat, qui inscrit son mandat sur une durée plus réduite. Mais, « aujourd’hui, le contexte a évolué au regard, notamment, de la survenance brutale de la pandémie de Covid-19 », a-t-il justifié.