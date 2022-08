Russie : Décès à 91 ans de Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l’ancienne URSS

Le dernier président de l’URSS de 1985 à 1991, Mikhaïl Gorbatchev, est décédé à l’âge de 91 ans, après une longue lutte contre la maladie, a rapporté, mardi soir, la chaîne russe Russia Today, citant l’Hôpital clinique centrale (TSKB) de Moscou dépendant de la présidence russe.

« Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé aujourd’hui dans la soirée, après une longue maladie grave », a indiqué l’Hôpital clinique centrale (TSKB). Partisan du rapprochement avec l’Occident, le dernier secrétaire général du comité central de l’URSS avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la fin de la Guerre froide.

Mikhaïl Gorbatchev est né le 2 mars 1931. Fils de paysan, il accède au poste suprême, de secrétaire général du parti communiste soviétique, en 1985. Il a alors 54 ans, et l’URSS est en déclin économique, social et politique. Vladimir Poutine a exprimé peu après ses « profondes condoléances ». Le président russe « enverra dans la matinée un télégrame de condoléances à la famille et aux proches » de l’ancien dirigeant, a fait savoir mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.