RDC : Une douzaine de morts dans un accident de la route dans le nord-ouest

Une douzaine de personnes ont trouvé la mort, mercredi, à l’aube, dans un accident de circulation dans un village du nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé les autorités. L’accident a impliqué deux gros véhicules à destination de la capitale Kinshasa avec des passagers.

« Le bilan provisoire est de 12 morts et plusieurs disparus car les deux camions sont couchés et d’autres passagers portaient entre encore engloutis », a déclaré David Bisaka, rapporteur du parlement de la province de Mai-Ndombe. Il a pointé le mauvais état de la route jonchée de « gros trous qui ont mis les deux camions en déséquilibre et provoqué l’accident ».

Le nombre des passagers qui voyageaient à bord du camion n’a pas été dévoilé par les autorités. Les plus souvent, ces accidents meurtriers sont provoqués par le mauvais état des routes dont la majorité est en terre battue. D’autres sont causés par la vétusté des véhicules et le non-respect des normes par les usagers.