La scène politique gabonaise est en ébullition depuis l’annonce de la triple élection du 26 août. Parmi elles la présidentielle et les législatives qui approchent à grands pas. Le président sortant, Ali Bongo, qui a accédé au pouvoir à la mort de son père, contrôle plus de 90% des deux chambres, le Sénat et l’Assemblée nationale. Une domination qui pourrait basculer à l’issue de ce scrutin qui pourrait être un revers politique majeur le 26 août prochain. Les enjeux sont élevés et les adversaires politiques d’Ali Bongo voient une lueur d’espoir dans cette double bataille électorale cruciale.

Depuis son accession au pouvoir en 2009, Ali Bongo a été une figure dominante de la vie politique gabonaise avec des nombreuses promesses non tenues. Il a consolidé son pouvoir au fil des années, contrôlant non seulement le pouvoir exécutif, mais aussi les deux chambres parlementaires. Cette mainmise sur les institutions a suscité de nombreuses critiques, certains accusant le président de diriger d’une main de fer et de restreindre les libertés démocratiques.

Deux élections majeures

Cependant, ces élections du 26 août pourraient marquer un tournant dans l’histoire politique du Gabon. L’opposition, autrefois fragmentée et affaiblie, a réussi à trouver un terrain d’entente et à présenter un front commun contre Ali Bongo. Les partis politiques se sont regroupés, formant une coalition solide, déterminée à renverser le statu quo politique qu’Ali Bongo a bâti à la fois autour de son AVC et de plusieurs textes de loi qui ont fait polémique.

Ali Bongo fait face à plusieurs défis de taille dans cette élection cruciale. Tout d’abord, la population gabonaise semble de plus en plus insatisfaite de sa gouvernance et de ses annones tonitruantes jamais suivies dans les faits. Les problèmes économiques persistent avec un taux de chômage élevé et des inégalités croissantes. De plus, la jeunesse gabonaise, désireuse de changement, s’est mobilisée massivement derrière l’opposition, espérant un avenir meilleur.

Des législatives à bascule

Il faut rappeler que les précédents scrutins électoraux avaient été boudés par une grande partie de l’opposition. Ce qui avait permis au parti d’Ali Bongo de se tailler une suprématie dans ces deux chambres parlementaires. Ce qui n’est pas le cas des scrutins du 26 aout où l’opposition ira à la bataille pour faire mentir Ali Bongo et son contrôle sur l’Assemblée nationale qui a bridé l’expression démocratique à sa seule volonté et à celles de ses alliés.

Mais ce qui rend cette élection législative encore plus déterminante, c’est le poids qu’en tirera Ali Bongo au soir du 26 août. Si l’opposition parvient à remporter suffisamment de sièges lors des élections législatives, cela affaiblirait considérablement le pouvoir d’Ali Bongo et ouvrirait la voie à des réformes politiques majeures et au retour d’une véritable vie démocratique et parlementaire avec des camps qui devront construire ensemble notre vivre-ensemble et non de manière univoque comme l’a été ces 7 dernières années.

La présidentielle de toutes les inconnues

De plus pour la présidentielle, Ali Bongo pourrait ne pas parvenir à se faire réélire une seconde fois. On se souvient que selon les chiffres officiels, il n’avait une avance de moins de 5 000 voix face à son rival Jean Ping. Une victoire remportée mais contestée qui pourrait se rejouer encore le 26 aout même si pour l’heure, l’opposition n’a pas encore annoncé son candidat unique qui devra defaire le champion du parti démocratique gabonais.

Alors imaginons un instant qu’Ali Bongo perde tout lors de ces élections. Les conséquences seraient profondes et pourraient bouleverser le paysage politique gabonais à jamais après 55 ans de règne de la famille Bongo. Une nouvelle ère politique pourrait s’ouvrir, avec de nouvelles voix et de nouveaux visages au pouvoir. Les réformes démocratiques, autrefois bloquées, pourraient enfin voir le jour, redonnant espoir à une nation en quête de renouveau.