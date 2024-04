Présidentielle au Sénégal : Merci présidents Senghor et Diouf !

L’élection présidentielle au Sénégal met en lumière l’impact durable de deux grands hommes d’État, Senghor et Diouf, sur la démocratie sénégalaise. Jocksy Andrew Ondo-Louemba s’intéresse à leur héritage et son influence sur la scène politique actuelle.

L’élection présidentielle qui s’est déroulée au Sénégal récemment constitue une véritable leçon de démocratie en Afrique. Au-delà du simple scrutin politique, cette élection nous rappelle l’importance des héritages laissés par deux figures emblématiques : Léopold Sédar Senghor (qui a dirigé le Sénégal du 5 septembre 1960 au 31 décembre 1980) et Abdou Diouf (qui a dirigé le Sénégla de du 1er janvier 1981 au 1er avril 2000). Revenons sur leur rôle prépondérant dans la construction d’une démocratie solide au Sénégal, et sur l’impact durable de leur influence sur la scène politique actuelle.

Léopold Sédar Senghor : Architecte de la Démocratie

Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 et mort le et mort le 20 décembre 2001, premier président du Sénégal, incarne bien plus qu’un simple homme politique. Poète, intellectuel, résistant, Senghor a façonné un État démocratique où la diversité culturelle était valorisée. Son engagement en faveur du sens de l’État et de la démocratie a marqué un tournant dans l’histoire du Sénégal, contrastant avec les régimes autoritaires qui sévissaient ailleurs sur le continent. Rappelons que le Sénégal n’a jamais eu de parti unique, il y avait un numerus clausus qui limitait les formations politiques à quatre dans le pays tandis qu’ailleurs les partis uniques – et iniques – étaient en vigueur.

Senghor dira d’ailleurs : « ma volonté de ne pas être président à vie a toujours été un secret de polichinelle, j’ai toujours milité pour l’alternance » alors que d’autres se faisaient couronner empereur comme Bokassa ou voulaient devenir des monarques comme Bongo !

Abdou Diouf : Promoteur de l’ouverture politique totale.

Abdou Diouf né le 7 septembre 1935, successeur de Senghor, a poursuivi son œuvre en instaurant le multipartisme intégral dans les années 80. Conscient de l’importance de la diversité politique pour une démocratie florissante, Diouf a consolidé les fondations démocratiques posées par son prédécesseur. Son respect des principes démocratiques a renforcé la stabilité politique du pays, offrant ainsi un modèle à suivre pour toute l’Afrique.

La Démocratie au Sénégal : un modèle d’Excellence

Grâce à la culture démocratique ancrée dans la société sénégalaise, les transitions politiques se sont opérées en toute quiétude, témoignant de la maturité politique du pays. L’armée sénégalaise, garante de cette stabilité, a toujours respecté son devoir envers la nation, préservant ainsi l’intégrité du processus démocratique. Le Sénégal, à travers ses dirigeants et sa population, demeure un exemple de démocratie pour toute l’Afrique.

En 2000, Abdou Diouf reconnaît sa défaite face à Abdoulaye Wade à qui il cède le pouvoir dans un esprit républicain…

La démocratie, un mode de vie

En rendant hommage à l’héritage démocratique des Présidents Senghor et Diouf, le Sénégal rappelle au monde entier que la démocratie n’est pas seulement un système politique, mais un mode de vie.

Grâce à leur vision et à leur détermination, le Sénégal a su s’affirmer comme un modèle d’excellence démocratique en Afrique. En préservant cette culture démocratique, le Sénégal ouvre la voie à un avenir prometteur, où les valeurs de liberté, d’égalité et de justice demeurent au cœur de la société.

Comme on dit en Wolof : Jërëjëf* !