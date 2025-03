Pour un Gabon nouveau : Le règne du droit, le partage des richesses et la menace d’une dictature

Dans cette tribune de Rolly Alain Djila, juriste publiciste et membre du Mouvement politique La Nouvelle Aurore, l’auteur met en lumière les défis majeurs du pays : l’établissement d’un État de droit effectif, une répartition équitable des richesses et le danger croissant d’un retour à l’autoritarisme sous une nouvelle forme. Il met en garde contre toute tentative de confiscation du pouvoir et appelle à une mobilisation collective pour instaurer un Gabon démocratique, juste et prospère pour tous. Lecture.

Depuis des décennies, le Gabon vit sous l’emprise d’un pouvoir qui a trop souvent confondu intérêt général et intérêts particuliers. Les espoirs de changement ont été trahis par une gouvernance opaque, une gestion clanique des ressources et un système qui perpétue les inégalités. Aujourd’hui, alors que notre pays traverse une période charnière, nous devons poser une question essentielle : quel Gabon voulons-nous bâtir ?

Un État fondé sur le règne du droit

Aucune nation ne peut prospérer sans le respect des règles qui garantissent la justice et l’égalité de tous devant la loi. Le Gabon doit rompre avec l’arbitraire, le clientélisme et l’impunité. La séparation des pouvoirs doit être réelle, et non un simple slogan. La justice ne peut être un instrument au service d’un régime, mais doit protéger chaque citoyen, quel que soit son statut.

Le règne du droit signifie aussi une administration publique transparente, au service de l’intérêt général et non d’une minorité prédatrice. Il est inacceptable que la corruption et le détournement des fonds publics continuent d’être des pratiques ordinaires. L’État doit retrouver son autorité pas seulement en réprimant, mais en garantissant des institutions fortes, impartiales et au service de tous.

Un Gabon où les richesses profitent à tous

Nous sommes un pays riche, mais la majorité de notre peuple est pauvre. Ce paradoxe ne peut plus durer. Nos ressources naturelles – pétrole, bois, minerais – ne doivent plus enrichir une élite pendant que la jeunesse peine à trouver du travail et que nos hôpitaux manquent de matériel.

Le partage des richesses implique une réforme en profondeur de notre économie, avec une meilleure redistribution des revenus issus des ressources naturelles, des investissements massifs dans l’éducation, la santé et les infrastructures, ainsi qu’un soutien réel à l’entrepreneuriat gabonais. L’économie ne doit plus être l’apanage de quelques privilégiés, mais un moteur de développement pour tous.

Le spectre d’une nouvelle dictature

Depuis le coup d’État du 30 août 2023, beaucoup d’espoirs ont été placés dans la transition actuelle. Mais aujourd’hui, des signaux inquiétants nous rappellent les dérives du passé. La confiscation du pouvoir, le musellement des voix dissidentes et la volonté de maintenir un système de gouvernance autoritaire doivent nous alerter.

Nous ne devons pas permettre que le Président candidat Sieur Oligui Nguema installe une nouvelle dictature sous couvert de réformes superficielles. Le Gabon ne peut pas se contenter d’un simple changement de façade, alors que les mécanismes de domination et d’exclusion restent les mêmes. La transition doit être une véritable rupture, et non un recyclage des vieilles pratiques sous un autre visage.

Un appel à la mobilisation pour un Gabon nouveau

Le changement ne viendra pas d’un seul homme, mais d’une prise de conscience collective. L’opposition, la société civile, les citoyens engagés doivent se lever pour exiger un Gabon où la justice, la prospérité et la liberté sont des réalités.

Nous devons refuser l’autoritarisme sous toutes ses formes, exiger des élections réellement démocratiques et construire un projet politique où chaque Gabonais se reconnaît. Le temps n’est plus aux discours creux, mais à l’action pour bâtir un pays digne de ses richesses et de son peuple.

Le Gabon que nous voulons est à notre portée, à condition d’avoir le courage de l’imposer. Autrement dit, le futur du Gabon est entre nos mains : mobilisons nous pour l’écrire ensemble.

Rolly Alain Djila , juriste publiciste, membre du Mouvement politique la Nouvelle Aurore