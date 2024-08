Féfé Onanga a poursuivi samedi, sa caravane de sensibilisation et de mobilisation en faveur d’un vote massif pour le « oui » lors du prochain référendum. Au quartier Chasse-Cafard, dans le 2e arrondissement de Port-Gentil, devant plus de 1 500 personnes, il a invité la population à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le samedi 10 août en début d’après-midi, Féfé Onanga et son groupe étaient en mission de sensibilisation à Port-Gentil. Toujours dans son fief politique du 2e arrondissement, Féfé Onanga s’est rendu dans le quartier dit Chasse-Cafard pour échanger une nouvelle fois avec les habitants. Dans le cadre de sa caravane, qui vise à informer les populations sur la nécessité de suivre l’actuel chef de la transition, Féfé Onanga a invité ses partisans à voter "oui" lors du référendum.

Une vue des participants

L’objectif de cette rencontre était surtout d’expliquer aux riverains les raisons pour lesquelles ils devraient soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema et pourquoi le groupe Féfé Onanga plaide avec vigueur pour cette cause. « Nous soutenons le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut lui être reconnaissant parce que, 50 ans après, quelqu’un vient nous libérer, ce n’est vraiment pas donné à tout le monde. Il a mis en place un canevas de travail qu’il respecte, et qui est appliqué par ses collaborateurs directs », a-t-il déclaré.

Le groupe Féfé Onanga, qui a une nouvelle fois rassemblé près de 1 500 personnes au quartier Chasse-Cafard, ambitionne de quintupler ce chiffre lors de ses prochaines rencontres pour maximiser l’impact positif en faveur du "oui" au référendum. Sa détermination à soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema est nourrie par sa vision d’un Gabon en pleine transformation, qui se tourne désormais vers un avenir prometteur.

D’autres...

Après le quartier Mini-Prix, le Carrefour Hassane près de la mosquée, et derrière le marché du Grand Village, c’était au tour des habitants de cette partie de Port-Gentil d’écouter attentivement le message du leader charismatique du groupe Féfé Onanga. « La politique est évolutive et j’estime que les choses avancent déjà au Gabon. Aujourd’hui, nous transmettons notre savoir aux générations futures et nous sommes là pour affirmer que le président de la transition doit rester en place. Ce qu’il fait est bénéfique pour les Gabonais », a déclaré Féfé Onanga.

Après avoir réuni plus de 5 500 personnes lors de ses différents déplacements de sensibilisation, le groupe Féfé Onanga prévoit d’intensifier sa campagne dans les 1er, 3e et 4e arrondissements de la capitale économique du Gabon. Ces arrondissements, où de nombreuses personnes ont du mal à s’informer par l’intermédiaire de leurs représentants politiques, sont désormais ciblés par Féfé Onanga, qui souhaite diffuser son message de soutien au Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) à l’ensemble de la population de Port-Gentil. « Nous avons commencé dans le 2e arrondissement, et nous allons continuer progressivement. Nous allons poursuivre ce rituel jusqu’en décembre », promet Féfé Onanga.