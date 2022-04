Paul-Marie Gondjout présente sa permanence politique où devra émerger l’après Ali Bongo

L’ancien siège de l’Union nationale (UN, opposition radicale) sis à l’Ancienne Sobraga à Libreville devient la permanence politique de Paul-Marie Gondjout, haut cadre de l’administration publique avec un parcours assez impressionnant dans la vie politique à compter de ce samedi 2 avril. Ce, après que siège ait été déplacé aux Bas-de-Gué-Gué par la nouvelle présidente Paulette Missambo.

C’est fait ! L’ancien secrétaire exécutif adjoint de l’UN en charge des élections des questions politiques de l’UN jusqu’en 2021 a désormais son propre siège qu’il a tenu à faire revisiter aux médias. Avant la visite guidée digne d’un musée rempli de pièces rares, Pierre-Marie Goudjout a déclaré : « En entrant dans ces lieux, vous devez imaginer la charge historique qui remplit les coins et recoins de ce bâtiment en dehors de ce qu’il a été initialement un immeuble d’habitation ».

Un moment de la visite guidée des lieux

Plusieurs photos placardées sur les murs de la permanence du cadre politique de l’UN ont chacune une histoire qu’il a pris soin de résumer aux hommes et femmes de la presse gabonaise photo par photo et face aux cameras. « Dans ces lieux, se sont déroulés de grands évènements de la vie politique nationale, entre autres : la création de l’Union nationale, la prestation de serment de André Mba Obame, l’Union sacrée pour la patrie... », a rappelé dans son discours Paul-Marie Gondjout.

L’ancien challenger de Paulette Missambo a expliqué les raisons qui l’ont amené à s’y installer ainsi : « En nous y installant pour en faire ma permanence politique, je veux m’imprégner et hériter de cette histoire qui vit aussi en moi, car je suis convaincu qu’il sortira d’ici les grandes idées et des personnages qui feront le Gabon de l’après Ali Bongo ». Avec la politique dans son ADN, l’une des ambitions de Paul-Marie Gondjout est sa vision du Gabon qui est celle d’une puissance économique régionale et d’un hub africain des services à l’horizon 2024.