Patrick Nguema Ndong, une voix et un talent pour décrypter les sciences occultes africaines

L’imaginaire et le merveilleux sont souvent sujets à la curiosité tant bien même que l’effroi et la méfiance à l’endroit des sciences occultes et des mystères ésotériques sont le propre du « commun des mortels » ou encore des « non-initiés ». L’Afrique est une vaste source d’inspirations d’aventures utopiques ou réelles mais dont le mysticisme séduit bon nombre d’âmes et éloignent celles dont les capacités de répulsion ne sauraient prendre pour vrai, ce qui naturellement ne l’est pas.

C’est en tout cas le choix de transmettre certains savoir mystico-spirituels par voie orale en lieu et place de l’écriture que fit celui dont nous détaillons aujourd’hu le portrait : Patrick Nguema Ndong. Originaire de l’hémisphère nord et celui du sud, c’est au sein de sa filiation africaine notamment subsaharienne qu’il se pencha pour cerner les contours et solutionner tant bien que mal les énigmes qui constituent la vie des hommes.

Naissance

Patrick Nguema Ndong est né en 1957 dans la commune de Royat située dans le département du Puy-de-Dôme en région Auvergne-Rhône-Alpes dans la proche banlieue de Clermont-Ferrand. Son père était de nationalité française et sa maman était originaire du Gabon.

Formation

Après des études primaires et secondaires abouties, il s’envole pour les Etats-Unis d’Amérique. Il s’inscrit à l’Université de l’Indiana, système universitaire de l’Etat du même nom localisé dans le Midwest étasunien. Il y obtient un master de littérature comparée et d’études religieuses.

Carrière radiophonique

A la fin de ses études, Patrick Nguema Ndong rentre au Gabon pour y vivre au début des années 1980. Il postule alors pour un emploi dans les médias notamment à la radio. Il est recruté à la radio panafricaine Africa n°1 (nouvellement dénommée Africa Radio depuis 2019). Il décide alors de mettre sur pied des émissions de radio traitant des phénomènes surnaturelles et paranormales, ce qui est un pari risqué à l’époque car aucune émission jusque-là ne s’était véritablement penchée sur de tels sujets.

Patrick Nguema Ndong décide alors de produire et de présenter une émission flirtant avec ésotérisme et spiritisme du nom de « L’aventure mystérieuse », une sorte de saga radiophonique. Nous sommes au courant des années 1980. L’émission fait un véritable carton et les différents auditeurs de la radio franco-africaine s’en délectent. Des millions d’abonnés à travers l’Afrique francophone et au-delà ne ratent pas une seule programmation de la série d’épisodes diffusés tous les dimanches soir.

Par ailleurs, Patrick Nguema Ndong crée une autre émission radiophonique du nom de « Triangle » ; en effet, le magazine avait pour nom « Africa Vie Magazine » et l’émission précitée était présentée dans la première partie. Cette dernière a trait aussi aux sciences occultes et est presqu’aussi captivante que « L’aventure mystérieuse ». C’est de là qu’il deviendra un spécialiste à part entière des sciences occultes, contant les épopées des mondes parallèles et mystiques. Il invitait des spécialistes de sciences ésotériques et des tradipraticiens pour répondre aux différentes interrogations des auditeurs concernant les phénomènes invisibles à l’œil nu.

Des rêves et des songes y étaient interprétés tandis que d’autres auditeurs ne cessaient de faire sonner le téléphone pour obtenir des consultations occultes. Cette émission conforta le monde radiophonique africain et d’ailleurs que la notoriété et l’influence de Patrick Nguema Ndong sur ceux qui l’écoutaient étaient dus à une thématique africano-africaine : la sorcellerie. En effet, celle-ci demeure un pan bien inconnu de nos sociétés modernes qui la considère comme un mal à éradiquer sans en connaître les différents contours.

L’œuvre de sa vie : « L’aventure mystérieuse »

Nul ne peut souter que l’œuvre qui s’associe profondément à celui qui était Patrick Nguema Ndong demeure « L’aventure mystérieuse ». Une émission de radio digne d’un film de science-fiction séquencée en divers épisodes. Toutes les voix et tous les différents effets sonores n’étaient l’œuvre que de sieur Nguéma Ndong. Les personnages fictifs que sont le professeur Ebénézer Euthanazief, le général Mangani Mangwa ou encore le sorcier Fifian Ribana sont des figures emblématiques de cette saga utopique mais dont la résonnance et l’interprétation profondes traduisent une réalité voilée. La très sombre mais renommée ville de « Bangoss » était elle aussi, un élément mythique de l’émission. Parmi les nombreux épisodes de celle qui fut l’œuvre de sa vie, on peut citer « La maison de Monsieur Nasser », « Le phare maudit », « L’art Holougou », « La secte du corbeau rouge ».

Cependant d’autres épopées de la saga sont « Le temple de Palh Hul Don », « Taureau de Bœuf », « Promesses à Mamiwata », « L’eau sale », « L’envoûtement », « Le faux dieu », « La loge sectaire », « Les voleurs de sexe », « L’exécutive de Mankiller », « Le Nkouyou Wa Youma 1ère partie », « Le Nkoumou Wa Youma 2ème partie », « Le pare-balles », « Le Mbigi Moutou », « Le mourant qui refusait de partir », « Le bijoux maudit », « Le monstre des nytans », « Histoire du 25 mars 2010 », « Le nécromancien », « La tombe du général Toussaint Jolicœur », « Les hommes-panthère », « Le totem vivant » ou encore « Homine Nocturni ou l’homme de l’ombre ». Patrick Nguéma Ndong a aussi publié une œuvre littéraire du nom de « Rêves de serpents » paru en 2005 dans lequel il dévoilait au public des explications sur les différents songes qu’il pouvait ou qu’il aurait pu faire sans en connaître véritablement la ou les significations.

Un passionné d’arts martiaux

Epris de sports de combat, Patrick Nguema Ndong décide de suivre une formation en karaté notamment dans l’art du « Shotokan-Ryu ou Karaté Shotokan », une forme de combat Pied-Poing. Patrick Nguéma Ndong élargit par la suite sa connaissance en sport de combat avec l’apprentissage d’un autre art martial du nom de « Vovinam ou Viet Vo Dao » originaire du Vietnam. Il finira même 5ème dang/dan/duan d’une célèbre école dudit art martial. Devenu maître de karaté « shotokan » et de « Viet vo Dao », il partagea ses connaissances pugilistes une fois rentré au Gabon dans une école qu’il avait ouverte à l’ancienne Sobraga, quartier très prisé de la commune de Libreville. Mais suite à un claquement musculaire, il avait pris l’habitude de marcher avec une canne.

Rencontre avec l’outre-tombe

C’est au sein de la clinique du Dr Chambrier, établissement sanitaire privé de Libreville, que Patrick Nguema Ndong rejoint la vie d’outre-tombe à l’approche de la fête de la Nativité notamment le 23 décembre 2021 dès suite d’une affection médicale. Il s’était retiré dans sa résidence sise au quartier « Battérie 4 » dans le 1er arrondissement de Libreville depuis que Africa n°1 était confrontée à un redressement judiciaire de longue date. Depuis déjà près de trois ans, des rumeurs faisaient état de sa disparition sans pourtant être fondées. Patrick Nguema Ndong était affaibli par la maladie et un appel aux dons de sang avait même été lancé via sa page officielle Facebook. C’était malheureusement la dernière histoire tragique qui mettait fin à un feuilleton dont seul l’auteur devait écrire lui-même la dernière scène de la saga.

En septembre 2021, Patrick Nguema Ndong avait lancé un appel aux dessinateurs pour une mise en bande dessinée de « L’aventure mystérieuse ». C’est le vendredi 7 janvier 2021 qu’il a été inhumé au cimetière de Messolo situé dans la périphérie de Libreville après que sa dépouille eut été exposée toute la journée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi au domicile familial sis au quartier « Batterie IV ». Maintenant qu’il a rejoint le monde des esprits, nous osons espérer qu’un projet aussi attrayant puisse voir le jour afin d’éterniser encore plus, l’histoire si ce n’est la plus belle, de cet illustre personnage élevé au grade de « légende » par bon nombre de gabonais et tutti quanti.