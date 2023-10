Panthères du Gabon : Serge Ahmed Mombo aurait finalement démissionné de lui-même !

C’est ce qu’a lâché ce samedi le désormais ancien intendant général des Panthères du Gabon, Serge Ahmed Mombo, dans les colonnes du quotidien L’union. Alors que l’on apprenait vendredi par une communication de la Fédération gabonaise de football (Fegafoo) son éviction du staff 100% gabonais de l’après Patrice Neveu, il s’agirait plutôt d’une démission, soutient l’intéressé.

Lire aussi >>> 5 jours après avoir été reconduit, Serge Ahmed Mombo déjà viré du staff des Panthères du Gabon

Alors que son nom avait été abondement cité dans la suite du scandale du Capellogate qui a eu raison de plusieurs pédophiles tapis dans l’ombre du monde sportif gabonais depuis décembre 2021, Serge Ahmed Mombo s’en était toujours défendu. Une posture confirmée par la justice gabonaise qui ne l’a aucunement inculpé bien que l’ayant interpellé suite à des accusations portées contre lui.

Saïd Mboulissy (centre) avec les Aubameyang

Une mésaventure et un "blanchiment" judiciaire qui a lui a permis de continuer à bénéficier de la confiance de ses pairs qui l’ont renouvelé leur confiance le 7 octobre dans l’encadrement de la sélection gabonaise de football. Une reconduction que celui qui était depuis 2014 à l’intendance générale des Panthères du Gabon aurait finalement déclinée, selon ses propos rapportés hier par l’Union.

« Je suis officier de police. En plus de cela, j’ai de nouvelles fonctions au sein de mon corps d’origine. Ce qui ne me permet plus d’assurer avec efficacité cette tâche », a-t-il indiqué par téléphone au quotidien. Sauf que l’AGP a évoqué plutôt un repli stratégique car son remplaçant Saïd Mboulissy nommé jeudi, serait un de ses proches. L’agence de presse n’hésite pas à évoquer le terme de "intendant écran" pour désigner son successeur.