5 jours après avoir été reconduit, Serge Ahmed Mombo déjà viré du staff des Panthères du Gabon

Sous le feu des projecteurs judiciaires pour sa complicité supposée dans le Capellogate qui a ébranlé le monde du football gabonais, l’indétournable intendant des Panthères du Gabon Serge Ahmed Mombo semblait avoir la confiance de ses pairs. Le 7 octobre encore, il avait pourtant été reconduit dans le staff technique 100% gabonais annoncé par le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Jusqu’à son éviction ce jeudi, soit 5 jours plus tard !

En effet, selon une décision rendue publique ce vendredi par la Fegafoot sur sa page Facebook, Serge Ahmed Mombo a été démis de ses fonctions au sein du staff de la sélection gabonaise de football la veille, ce 12 octobre. Il a été remplacé à ce poste par Saïd Mboulissy. Un limogeage qui interroge quand à sa rapidité. Ce, alors que les Panthères sont actuellement en regroupement à Lisbonne (Portugal).

L’ex intendant ici aux cotés d’Aubameyang et de son père

Serge Ahmed Mombo paie-t-il enfin avec cette décision subite la mauvaise presse dont il est joui depuis plus d’un an ou faut-il y avoir une intervention des nouvelles autorités de transition ? La question mérite d’être posée quant à la survenue de cette éviction surprise. Une éviction qui a tout de même fait le bonheur de son principal accusateur : le journaliste franco-espagnol Romain Molina.

La décision d’éviction de la Fegafoot

« Serge Mombo n’est donc plus l’intendant de l’équipe nationale du Gabon. Enfin ! Mais le chemin est encore long... », a déclaré le journaliste qui a révélé en décembre 2021 le scandale de pédophilie homosexuelle qui couvait depuis des décennies entre les encadreurs et les footballeurs mineurs de différentes sélections nationales et clubs. Le nom de Serge Ahmed Mombo y était abondement cité sans qu’une inculpation de la justice gabonaise ne soit prononcé contre lui.