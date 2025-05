Obsèques nationales du footballeur Aaron Boupendza : Demandez le programme !

Le Gabon s’apprête à rendre un dernier hommage à Aaron Salem Boupendza, l’international gabonais tragiquement décédé en Chine le 16 avril dernier. Le programme officiel de ses obsèques nationales a été dévoilé ce mecredi, confirmant une cérémonie en trois temps sur deux jours, ce jeudi 29 et vendredi 30 mai 2025.

Un adieu national au Palais des Sports

La première phase se déroulera au Palais des Sports de Libreville, lieu symbolique de rassemblements et de mémoire. Dès 08h00 ce jeudi, la mise en place sera achevée, suivie à 09h00 par la sortie du corps depuis la morgue de CASEP-GA. L’exposition de la dépouille commencera à 10h00, avant l’arrivée des officiels à 10h30.

Le programme officiel :

Date Heure Événement Lieu Jeudi 29 mai 2025 08h00 Mise en place terminée Palais des Sports, Libreville 09h00 Sortie du corps de la morgue CASEP-GA Morgue CASEP-GA 10h00 Exposition du corps Palais des Sports 10h30 Accueil des officiels et invités Palais des Sports 11h00 Hommage national : oraisons funèbres, discours, dépôts de gerbes de fleurs Palais des Sports 16h00 Levée du corps pour le transfert au domicile familial Départ vers Avorbam (commune d’Akanda) Soirée Veillée mortuaire en présence de la famille et des proches Domicile familial à Avorbam Vendredi 30 mai 2025 09h00 Office religieux Domicile familial, Avorbam 11h00 Levée du corps Domicile familial, Avorbam 11h30 Inhumation Domicile familial, Avorbam 12h30 Pourparlers Domicile familial, Avorbam 15h00 Repas et fin des obsèques nationales Domicile familial, Avorbam

À 11h00 débutera l’hommage national, ponctué d’oraisons funèbres et de dépôts de gerbes de fleurs. Ce moment solennel, au cœur de la capitale, permettra aux Gabonais de saluer la mémoire d’un joueur qui a porté avec fierté les couleurs nationales. À 16h00, la levée du corps marquera le départ pour le domicile familial à Avorbam, dans la commune d’Akanda, pour la veillée mortuaire.

Inhumation dans l’intimité familiale

Le lendemain, vendredi 30 mai, place à la dernière étape : l’inhumation. Celle-ci débutera par un office religieux à 09h00, avant une levée du corps prévue à 11h00. L’enterrement aura lieu à 11h30, dans le respect strict de l’intimité familiale, conformément aux souhaits des proches.

Une fois les prières et les formalités accomplies, un repas et une cérémonie de fin d’obsèques sont prévus à partir de 12h30. Ce moment de partage sera l’occasion pour les proches, amis, coéquipiers et représentants de l’État de se rassembler une dernière fois autour de la mémoire d’Aaron Boupendza.

Une perte immense pour le sport gabonais

Aaron Boupendza, attaquant emblématique formé au CF Mounana, aura marqué le football gabonais par son talent, son engagement et son humilité. Sa disparition soudaine à seulement 28 ans a bouleversé tout un pays et contraint la Fédération Gabonaise de Football à adapter son calendrier, notamment en annulant la conférence de presse du sélectionneur initialement prévue le 30 mai.

Le Gabon s’incline devant la mémoire d’un homme parti trop tôt, mais dont la flamme sportive continue de briller dans le cœur des supporters.