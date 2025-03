Oligui Nguema convoque ce jeudi son probable dernier conseil des ministres de la transition

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a convoqué pour ce jeudi 27 mars, ce qui pourrait être son dernier Conseil des ministres en tant que président de la transition. Cette réunion, prévue ce matin à 10h00 au palais présidentiel de Libreville, marque la fin d’une période de 19 mois de gouvernance transitoire et précède l’élection présidentielle du 12 avril, censée sceller le retour à l’ordre constitutionnel après la chute du régime Bongo, au pouvoir depuis 56 ans.

Ce Conseil des ministres, le cinquième de l’année, intervient un peu plus de trois semaines après le précédent tenu le 6 mars. Selon un communiqué du protocole d’État, tous les ministres présents sur le territoire national sont tenus d’y assister. Cette réunion gouvernement devrait être l’occasion d’acter les ultimes nominations dans l’administration publique, un point central du communiqué final qui sanctionnera les travaux.

Une autre vue du conseil des ministres du 6 mars

Depuis le coup d’État du 30 août 2023, les autorités de transition ont entrepris une refonte des institutions et organisé le processus électoral en vue du scrutin du 12 avril. Cette transition a été marquée par plusieurs réformes visant à assainir la gouvernance et préparer un retour à l’ordre constitutionnel qui constituera un retour à la normale pour le pays et sa transition plutôt réussie.

Avec cette dernière réunion ministérielle, Oligui Nguema boucle une étape clé de la transition. Désormais, les regards se tournent vers l’élection présidentielle, qui déterminera l’avenir politique du pays et pourrait consacrer ou non la poursuite de son action à la tête du Gabon.