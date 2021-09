Nigeria : 12 soldats tués dans une attaque terroriste de Boko Haram dans le nord-est

Douze militaires nigérians ont été tués, après une attaque de l’organisation terroriste “Boko Haram“ contre un convoi militaire dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria. Les médias locaux ont rapporté, jeudi, que des éléments du groupe terroriste ont attaqué le convoi qui transportait des armes sur la route de Maiduguri-Mogono.

Ils ont confirmé la mort de 12 soldats dans l’attaque et la saisie des 3 camions chargés d’armes par les hommes armés. Depuis 2009, la violence de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts et déplacé des millions de personnes au Nigeria. Depuis 2015, l’organisation a également lancé des attaques dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger.

"Boko Haram" est une organisation armée nigériane, fondée en janvier 2002, et elle appelle à l’application stricte de la loi islamique dans tous les États, même du sud à la majorité chrétienne.