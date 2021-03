Niger : 203 morts en six jours dans des attaques terroristes dans l’ouest du pays

Le gouvernement nigérien a annoncé lundi soir que les attentats menés dimanche par des hommes armés dans les localités d’Intezayane, Bakorat, Woursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia, région de Tahoua,, non loin du Mali, “ont entraîné la mort de 137 personnes”. 66 autres ont été tuées dans des attaques il y a une semaine.

« En prenant dorénavant systématiquement les populations civiles pour cibles, ces bandits armés franchissent une étape de plus dans l’horreur et la barbarie », a dénoncé le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahamane, dans un communiqué lu à la télévision publique. « Le gouvernement condamne ces actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi » et a décrété « un deuil national de trois jours » à compter de mardi.

Ces opérations terroristes dans l’ouest du pays constituent le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l’État Mohamed Bazoum dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle du Niger. Son adversaire, Mahamane Ousmane avait contesté les résultats du scrutin et revendiqué sa victoire avec 50,3% des voix.