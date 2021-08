Nicaragua : Le président Daniel Ortega et sa femme candidats à un 4e mandat consécutif

Le président du Nicaragua Daniel Ortega, qui aura 76 ans à cette date, va briguer un quatrième mandat consécutif de cinq ans lors du scrutin du 7 novembre. Le Front sandiniste de libération nationale (FSLN, parti au pouvoir) a approuvé à l’unanimité sa candidature, lors d’un congrès virtuel lundi 2 août, et celle de son épouse Rosario Murillo candidate pour la seconde fois à la vice-présidence du pays.

Une présidentielle en l’absence des sept pré-candidats de l’opposition les plus crédibles arrêtés depuis début juin. Daniel Ortega et Rosario Murillo auront pour adversaires Oscar Sobalvarro (68 ans) et l’ancienne reine de beauté Berenice Quezada (27 ans), ticket désigné par le principal parti d’opposition, Citoyens pour la liberté (CxL, droite). Au total, 31 opposants ont été arrêtés depuis début juin en vertu de lois adoptées fin 2020 et dont les implications politiques permettant de réduire l’opposition au silence.

Plusieurs dignitaires dignitaires du régime d’Ortega sont sous le coup de sanctions internationales pour leur responsabilité dans les « graves violations des droits de l’homme » commises dans ce pays d’Amérique centrale de 6,5 millions d’habitants. Ils sont à présent 14 au total à être interdits de séjour et de transit et dont les avoirs dans l’UE sont gelés. Les sanctions européennes s’ajoutent à celles des États-Unis et du Canada, adoptées après les mesures prises par le régime contre l’opposition et la répression sanglante des manifestations anti-gouvernementales de 2018.