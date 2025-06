National Foot 2  : Pluie de sanctions après les violences de la 22e journée contre le corps arbitral

La Ligue nationale de football professionnel (Linafp) a sorti l’artillerie lourde après les incidents choquants de la 22e journée du National Foot 2, le 17 mai dernier. Les sanctions dévoilées ce vendredi tombent comme un couperet, visant joueurs et arbitres, dans une tentative désespérée de rétablir un semblant d’ordre et de fair-play. La décision prononcée le 4 juin, a été prise sous la houlette de la redoutable présidente de la Commission de discipline et d’éthique, Hannette Ngoa Mboulou.

Le match entre Akanda FC et Oyem AC, remporté par Akanda sur le score de 1 but à 0, a dégénéré en un spectacle de violence et d’agression. Les images choquantes de joueurs et arbitres perdant leur sang-froid ont fait le tour des réseaux sociaux, forçant la Linafp à réagir. La Commission de discipline et d’éthique s’est réunie en urgence le 22 mai 2025 pour examiner les preuves accablantes.

La commission passe à l’action

La Commission de discipline et d’éthique de la Linafp n’a pas mâché ses mots. Réunie au siège provisoire de la Linafp à Libreville, elle a décidé de frapper fort pour préserver l’intégrité du championnat. Les membres de la commission ont examiné les preuves et les témoignages, déterminés à envoyer un message clair : les comportements inacceptables ne seront pas tolérés.

Voici un tableau récapitulatif des sanctions prononcées par la Linafp :

Nom Club Rôle Sanction Valéry Ona Obiang Oyem AC Délégué du match et SG Suspension ferme de 6 mois, amende de 1 000 000 FCFA Albriche Ekome Oyem AC Joueur (dossard 6) Suspension de 10 matchs, amende de 300 000 FCFA Lenny Bourobou Oyem AC Joueur (dossard 23) Suspension de 8 matchs, amende de 300 000 FCFA Augustine Pinia Akanda FC Joueur (dossard 8) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Hospan Mouele Mayi Akanda FC Joueur (dossard 3) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Jean Paul Endamne Akanda FC Joueur (dossard 15) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Glenn Makolo Akanda FC Joueur (dossard 30) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Zanna Aboubakar Oyem AC Joueur (dossard 11) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Franck Afouna Oyem AC Joueur (dossard 8) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA Sidiki Awodou Oyem AC Joueur (dossard 14) Suspension de 3 matchs, amende de 100 000 FCFA

Parmi les sanctions prononcées, Valéry Ona Obiang, délégué du match et secrétaire général d’Oyem AC, a écopé d’une suspension ferme de six mois de toute fonction officielle. Une amende de 1 000 000 FCFA a également été infligée pour ses propos insultants envers l’arbitre, sans oublier le maillot déchiré et le matériel endommagé. Une sanction qui fait grincer des dents et montre la détermination de la Linafp à nettoyer le championnat.

Les joueurs dans le collimateur

Albriche Ekome, dossard 6 d’Oyem AC, a été suspendu pour 10 matchs et condamné à une amende de 300 000 FCFA. Une sanction lourde qui reflète la gravité de ses actes. Son coéquipier, Lenny Bourobou, dossard 23, n’a pas été épargné avec une suspension de 8 matchs et une amende de 300 000 FCFA. Des mesures disciplinaires qui envoient un message fort : la violence n’a pas sa place sur les terrains.

Augustine Pinia, Hospan Mouele Mayi, Jean Paul Endamne et Glenn Makolo, tous joueurs d’Akanda FC, ont chacun reçu des suspensions de 3 matchs et des amendes de 100 000 FCFA. Des sanctions qui visent à rappeler l’importance du respect des règles et de l’esprit sportif. Zanna Aboubakar, Franck Afouna et Sidiki Awodou, joueurs d’Oyem AC, ont également été sanctionnés avec des suspensions de 3 matchs et des amendes de 100 000 FCFA.

Renforcement des mesures de sécurité

Face à ces incidents, la Linafp a décidé de renforcer les mesures de sécurité. Les clubs concernés ont été invités à prendre des mesures internes pour éviter de futurs dérapages. La Ligue a également recommandé une augmentation du personnel de sécurité lors des matchs à fort enjeu, pour garantir un environnement sûr et respectueux pour tous les participants et spectateurs.

La Linafp, par ces mesures disciplinaires, envoie un message clair et sans ambiguïté : la tolérance zéro envers les comportements violents et les manquements à l’éthique sportive. Ces sanctions visent non seulement à punir les coupables, mais aussi à servir d’exemple pour dissuader de futurs écarts de conduite.

Une responsabilité accrue pour les clubs et les joueurs

Les clubs et les joueurs sont désormais appelés à une plus grande responsabilité pour maintenir l’esprit sportif et le respect des règles du jeu. La Linafp continue de surveiller de près les comportements et reste déterminée à prendre des mesures strictes en cas de manquements. Une nouvelle ère de discipline et de respect s’annonce-t-elle dans le National Foot 2 ?